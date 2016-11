La 2a Biennal Land Art busca 85.000 euros de finançament

L’ambiciosa segona edició de la Biennal Land Art trontolla per manca de finançament. De fet, l’organització de l’esdeveniment torna a comptar amb suport institucional, però la proposta és molt més gran que la del 2015 i fa falta més pressupost, concretament, 85.000 euros. L’ideòòleg i impulsor de Land Art, Pere Moles, va admetre ahir que s’està negociant amb dues entitats bancàries per completar el pressupost. L’any passat, la biennal va disposar de 200.000 euros.



La recerca econòmica no significa que l’esdeveniment se suspengui, simplement, s’ajorna la convocatòria artística. Els interessats en participar al Land Art 2017 havien de rebre avui les bases per presentar-s’hi, però, de moment, queda en suspens fins saber quin serà el pressupost definitiu. Si els fons disponibles són menys dels previstos, la cita artística s’haurà de redimensionar, ja que hi ha previst cinc espais i la participació d’una cinquantena d’artistes. A petició d’Andorra Turisme la biennal ha de durar tres mesos, del 28 d’abril al 28 de juliol, ja que el 2015 va ser un esdeveniment que va obtenir molt de ressò.