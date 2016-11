Qui té una legislació contra la pirateria?

Tot i que van en augment, hi ha pocs països que disposin d’una llei específica per a les descàrregues il·legals, però els pocs que la regulen, hi apliquen la llei amb cara i ulls.



Els Estats Units van començar a controlar aquest delicte l’any 1998 amb la implantació d’una primera llei anomenada Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Dita legislació obligava a retirar el material il·legal de les pàgines però no tenia competències per actuar contra les descàrregues i pujades realitzades des d’altres països. Llavors va arribar, al 2012, la llei Stop Online Piracy Act (SOPA). Amb aquesta ja es podia combatre de forma més exhaustiva el tràfic de continguts i drets d’autor i béns falsificats a través d’Internet.



En el cas d’Espanya, la llei més coneguda actualment és la Llei de Propietat Intel·lectual, coneguda com la Llei Sinde, que va patir una reforma el passat any. Amb les modificacions, la legislació espanyola interposa sancions d’entre 150.000 i 600.000 euros per incompliment de retirada de continguts que infringeixin dita llei. A més de les multes per pirateria, la reforma estableix el dret irrenunciable de les empreses editores de notícies a ser compensades econòmicament pels agregadors de continguts, el que va provocar que Google tanqués el seu servei de Google News a Espanya el 16 de desembre del passat any.



En relació a França, existeix la Llei de Creació i Internet (del 2009), coneguda també com Hadopi o llei Oliviennes. Mentre que a Andorra encara no hi ha una llei elaborada específicament per regular la pirateria.