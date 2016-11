El més buscat pel macropont

Segons una anàlisi del cercador web de destinacions turístiques Trivago, Andorra la Vella es troba en el 16è lloc a la llista de les destinacions més cercades per a passar el pont de desembre. L’informe revela que la capital del Principat només disposa d’un 5% de disponibilitat d’allotjament en aquelles dates, el que situaria la ciutat en el tercer lloc del rànquing si es fixés aquesta dada com a referència.

Per la seva banda, Madrid, Londres i París (per aquest ordre) són les destinacions més buscades pels usuaris, mentre que l’única ciutat de fora del continent europeu és Nova York. Malgrat tot, segons comunica l’estudi, es revela un increment força gran de la cerca de destinacions internacionals, que representen el 60% del total.



Entre els principals atractius de la ciutat andorrana destaca la proximitat amb les pistes d’esquí (que enguany ja estaran obertes al cent per cent per aquestes dates), la possibilitat de gaudir d’una bona experiència de compra amb preus realment competitius i el balneari de Caldea-Inúu com a opció de relaxació i tranquil·litat per encarar les intenses festes nadalenques que s’apropen.

60 euros de mitjana

El preu de l’allotjament mitjà és de 60 euros, un dels més cars del rànquing, només per darrere de Nova York (113 euros), Àmsterdam (66 euros) i Múnich (62 euros). El preu, però, no és un impediment perquè la capital hagi esgotat pràcticament les places hoteleres. Les estadístiques de Trivago s’han fet basant-se en la recerca dels usuaris, però les places hoteleres i d’allotjament turístic de la resta de parròquies, sobretot de les que tenen les pistes d’esquí en el seu territori, també estan fent el ple.



El Principat es consolida com una de les destinacions de muntanya de referència per a tots aquells que decideixen prendre’s unes curtes vacances durant el pont més llarg de tot l’any. Enguany, la Constitució espanyola, dia 6, cau en dimarts, i la Puríssima, dia 8, en dijous, motiu pel qual la ciutadania espanyola pot arribar a allargar fins a una setmana de pont. A Andorra, els més afortunats podran fer un cap de setmana de quatre dies.



Pel que fa a la disponibilitat de l’allotjament en la resta de destinacions, Córdova, Benidorm, Berlín i Roma són les destinacions amb major ocupació hotelera, mentre que la capital francesa, Barcelona o Granada són les que tenen més places. Per als enamorats d’Espanya, les opcions espanyoles més econòmiques per aquest pont són València, Benidorm i Barcelona (a banda de Madrid), mentre que pel que fa a la resta d’Europa, les ciutats amb preus més baixos són Praga i Lisboa, amb allotjaments a partir de 16 euros la nit.



Les previsions per al macropont de desembre auguren uns dies d’ocupació màxima, en els quals el millor serà deixar el cotxe a casa.