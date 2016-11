L’Assandca celebra el fitxatge d’un oncòleg a temps complert

l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) celebra que l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ja disposi d’un metge especialista en oncologia a temps complet. Es tracta del doctor Santiago Albiol, un oncòleg que fins ara estava de servei a temps parcial i que treballava per a l’hospital un dia a la setmana.



Aquesta notícia ha provocat l’alegria a, que des de la seva fundació fa ara un parell d’anys perseguia aquesta necessitat: «Va ser la primera reivindicació que vam fer com a entitat. Es tracta d’una mancança important que teníem a Andorra i que hem demanat en diverses ocasions solucionar», assegura el membre de la junta directiva Jean Astrié, que assegura que, fins i tot, a les darreres eleccions generals es van reunir amb diversos partits polítics per demanar una solució.



Per fi s’ha donat un pas endavant en el tema de l’oncologia, ja que no hi havia cap expert fix en aquesta matèria i que en segons quines situacions, es feia indispensable: per exemple en dies de festa com el Nadal o ponts llargs. «Que et donin la mala notícia que tens un tumor en dates especials feia que haguessis d’esperar uns dies i mentalment, això és una tortura per a qualsevol», apunta Astrié.



Ara que Albiol està a temps complet a l’hospital, la seva presència també ajudarà, segons Astrié, «a donar més seguretat als pacients, a sentir-se més protegits». És, també, una qüestió mental per als malalts.



Ressolta aquesta carència a l’hospital, hi ha d’altres per les quals l’Assandca també busca solucions. Per exemple, que els psicòlegs entrin per la CASS. «Ara mateix aquest tema està en stand by, no tenim cap resposta», va apuntar Astrié. També altres aspectes com la prevenció: «N’hi ha per al càncer de mama o de colon, però en falten d’altres». Aquesta prevenció es fa a través d’analítiques. A partir de certa edat cal un control periòdic del metge però a Andorra aquest servei encara no està del tot implantat.