Els millors cuiners del món

L’ Sport Hotel Hermitage & Spa va organitzar ahir un sopar amb tres dels millors cuiners del món: Joan Roca, Nandu Jubany i Hideki Matsuhisa. Entre els tres, que sumen cinc estrelles Michelin, van cuinar plegats un menú de 275 euros per un total de 160 comensals, una vertadera delícia per als paladars més refinats. La cuina oriental, mediterrània i de muntanya es van combinar en un conjunt de creacions culinàries que desprenien un intens sabor i maridaven el productes més inimaginables per acabar creant plats dignes dels millors artistes.



Còctels de llagosta, truita amb Tou dels Til·lers, brioix amb maionesa de tòfona...i així podríem continuar amb una llarga llista de les creacions marca de la casa de tres dels cuiners amb més prestigi del panorama internacional. No només es tractava d’una reunió de professionals, sinó que tots tres, segons van declarar als mitjans, es troben «units per una bona amistat» el que, segons Roca, «contribueix a que sigui un esdeveniment festiu i gaudim de la nostra feina». Jubany, que va manifestar una enorme alegria per poder «celebrar un esdeveniment tan especial amb una companyia com aquesta», va explicar que tots tres cuiners van portar les seves creacions de major qualitat, amb productes «de gala», com ara «el caviar, la llagosta o la tòfona».



El menú va estar organitzat en tres fases diferents, la primera de les quals va ser liderada per Roca, la segona per Matsuhisa i la tercera per Jubany (a més d’un prepostre creat pels dos xefs catalans). Roca, per acabar-ho d’engalanar, va portar la seva cap de pastisseria, en el que va acabar sent una reunió dels millors artistes dels fogons al servei d’un públic que va menjar encantat un menú únic i irrepetible. El creador del millor restaurant del món de l’any 2015 va definir l’esdeveniment com una jam session on tots tres van «poder compartir experiències, mètodes i maneres de fer». També va manifestar que la gira que ha realitzat en els últims dos anys per tot el món li ha donat «lliçons d’humilitat» i ha impregnat la seva forma de cuinar amb «tendències i estils dels racons més inhòspits, des de les selves amazòniques de Sud-amèrica fins a l’estil més oriental del centre de Hong Kong».



L’Sport Hotels Resort & Spa compta amb set restaurants amb les cuines més apreciades de tot el món: catalana, italiana, japonesa... Entre els que hi ha dos amb les mateixes cartes que els guardonats amb estrella Michelin Jubany i Matsuhisa. Per últim, Roca va destacar que l’objectiu últim d’un esdeveniment aquí és que «quan la gent ens vegi cuinar, li entrin ganes de fer-ho» aconseguint transmestre «la passió per l’ofici» de tots tres.



El banquet va començar amb un còctel al Glassbar 1850, on els tres cuiners van preparar diversos plats en Show Cooking. A continuació, la vetllada va seguir amb un sopar exclusiu al restaurant Origen, on cada cuiner va elaborar un plat de collita pròpia. Segons van afirmar fonts de l’Sport Hotel Hermitage & Spa, el sopar significa «un esdeveniment únic a Andorra, que ens porta a ser, per un dia, referència en el panorama de la cuina més exclusiva del món».