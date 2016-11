El PS reclama un registre de la Propietat Nacional

Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) van reclamar ahir al Govern la creació d’un Registre de la Propietat Nacional mitjançant una esmena al projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme que es troba a tràmit al Consell General.





La formació va presentar 20 propostes de canvi entre les quals destaquen les que persegueixen mantenir el principi de subsidiarietat de la iniciativa pública en l’activitat urbanística o la reducció del percentatge de quòrum necessari per poder tirar endavant un pla parcial.



Des del PS, es considera que, en el context actual del país, «caracteritzat per una inversió estrangera que cada vegada té més pes en l’economia i on es pretenen assentar les bases per homologar-nos al marc comunitari», es fa necessària la creació d’un instrument públic com seria el Registre de la propietat, al qual s’inscriurien «els actes i els contractes relatius al domini i demès drets reals» i s’afegeix que estigui llest «en un termini no superior a un any», així com la normativa per al seu funcionament.



Així, es defensa que la creació d’un registre tindria diversos avantatges com ara una major protecció dels titulars de drets en front de terceres persones, un foment de la confiança dels agents econòmics, la mitigació dels riscos i els fraus en la contractació immobiliària o facilitar processos com l’elaboració dels cadastres.



Entre d’altres esmenes, el PS també considera important que es mantingui el caràcter de subsidiarietat de l’actuació pública en l’activitat urbanística, en contra del text de fer que els comuns puguin promoure plans especials sense que, prèviament, s’hagi ofert als propietaris de les unitats d’actuació la possibilitat de tramitar-ne un de parcial; també reduir del 75% actual al 60% el percentatge de quòrum necessari entre els propietaris per poder engegar un pla parcial, o establir obligacions legals a l’hora d’impulsar projectes d’interès nacional per salvaguardar el patrimoni natural i cultural.