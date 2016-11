Notícia El Consell General vota l’intercanvi d’informació fiscal També es discutiran diverses esmenes a la totalitat a algunes lleis El cap de Govern gesticula en una sessió del Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

Els consellers generals debaten i voten aquesta tarda el Projecte de llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, ja que Andorra s’ha compromès a que la normativa internacional entri en vigor a partir del primer de gener del 2017. La llei permetrà que, a partir de l’1 de gener del 2018, les agències tributàries de tots els països de la Unió Europea rebin informació dels seus ciutadans que tenen comptes i dipòsits a la banca andorrana, així com en qualsevol altre país dels 28. La norma s’ha impulsat per lluitar contra l’evasió fiscal.



La sessió parlamentària, que comença a les 15.30 hores, inclou l’examen i votació d’altres projectes de llei, adhesions i ratificacions diverses. Per exemple, la modificació del Codi Penal, l’aprovació de l’Acord de París, el CDI amb Portugal i la modificació de la llei d’urbanisme.

També es discutiran diverses esmenes a la totalitat, com les presentades pel president del Grup Parlamentari Liberal, Josep Pintat, als projectes de llei de l’allotjament turístic, de la llei d’ordenació del territori i urbanisme i els tres textos dels cossos especials (Policia, Bombers i Cos penitenciari).



També es debatrà l’esmena a la totalitat dels tres consellers socialdemòcrates del Grup Parlamentari Mixt respecte la llei de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns.



A causa de la previsible llarga durada del ple, està previst que la sessió continuï –i finalitzi– demà al matí.