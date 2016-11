Notícia La Nadia anirà a Houston La petita rep els diners necessaris per ser operada als Estats Units l’any vinent Nadia Nerea, amb els companys d’escola a Organyà.

L’Associació Nadia Nerea per la Tricotiodistròfia ha aconseguit finalment reunir els 137.000 euros necessaris perquè la Nadia, la nena de Fígols d’Organyà que pateix una de les malalties més minoritàries del món, es pugui operar a Houston (EUA) amb l’objectiu de reforçar la musculatura i aturar-ne l’envelliment prematur.

Les aportacions a la campanya s’han disparat els darrers cinc dies, quan s’ha aconseguit donacions anònimes per valor de 90.000 euros arribades des d’arreu de l’Estat espanyol i també d’altres països. Això ha permès fins i tot superar la quantitat que la clínica especialitzada de Texas demanava per avançat per a l’operació, ja que s’ha arribat fins als 142.000 euros. La campanya es va intensificar la setmana passada a les xarxes socials i hi han donat suport públicament més personatges públics, entre els quals destaquen el cantant Alejandro Sanz i el periodista Jordi Évole, que van demanar als seus seguidors que difonguessin la petició. Aquesta implicació ha tingut efecte i ha multiplicat les donacions. Anteriorment d’altres personatges, especialment del món cultural i de l’esport, ja s’hi havien solidaritzat i hi havien fet aportacions. Entre les donacions que s’ha rebut els darrers dies hi ha la d’un perruquer de Lleida que els ha ingressat 6.000 euros.

Es preveu que l’operació es faci al començament de l’any vinent. L’objectiu de la intervenció és reforçar la musculació a les cames per evitar que la Nadia perdi elasticitat. Es calcula que es podria allargar la seva vida uns cinc anys, en espera que hi hagi millores en la investigació per aturar l’envelliment prematur de les cèl·lules. La tricotiodistròfia, la malaltia diagnosticada a la Nadia Nerea, és coneguda també com a pell de rèptil i presenta un quadre complex de conseqüències com ara retards en el desenvolupament físic i mental. A la Nadia no li creixen els òrgans interns, li costa caminar o parlar, té cataractes i d’altres trastorns comuns en edats avançades, informa RàdioSeu.

La família de la nena té activa una pàgina web i un perfil de Facebook amb el nom Associació Nadia Nerea contra la Tricotiodistrofia i E.R.. Pel seu cas s’hi han interessat també mitjans de comunicació d’abast estatal i fins i tot la televisió pública britànica, la BBC, amb l’objectiu de divulgar el cas.