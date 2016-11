10 anys de presó per al violador d’una nena de quatre anys

Un home d’uns 50 anys va ser condemnat ahir a 10 anys de presó i 12 anys de prohibició d’apropament a la víctima per un delicte major continuat d’abús sexual a una menor de 14 anys i un delicte de violació amb accés carnal, amb els agreujants de tractar-se d’una víctima especialment vulnerable per raó de la seva edat, uns fets que es van produir en almenys dues ocasions entre els anys 2011 i 2015, època en que el condemnat cuidava de la víctima i dels seus dos germans.



Els fets, però, no van ser detectats fins que la nena tenia set anys, quan els propis mestres, des de l’escola, li van detectar un comportament i un llenguatge sexual absolutament esbiaixat per la seva edat, com per exemple tocar els genitals dels seus companys o ensenyar la vulva. A partir d’aquí, l’escola va decidir posar-se en contacte amb els pares i van fer una primera reunió per parlar del seu comportament. Posteriorment a aquesta trobada –i després que la nena assegurés que un noi li havia dit d’anar al bany per mantenir relacions sexuals– la tutora va decidir parlar amb ella per esbrinar que estava passant. Va ser llavors quan la petita va narrar que la parella de la seva àvia havia abusat d’ella.



En concret, i segons va declarar la tutora, la nena va explicar com l’home l’havia obligat a fer-li una fel·lació i com li havia tret la roba per «llepar-li la vulva». A més, la nena va relatar que en més d’una ocasió l’acusat va posar pel·lícules pornogràfiques a ella i als seus dos germans petits mentre estaven al domicili dels progenitors. Matisant que una de les vegades (mentre estaven mirant les imatges de contingut sexual) l’home va proposar-li de copiar el que estaven veient i tenir sexe. Una proposta a la que la nena finalment no va accedir.



Alguns dels fets exposats suposadament també van tenir lloc al domicili de l’àvia mentre aquesta estava dormint. Ja que com van declarar els mateixos pares, en ocasions l’àvia i la seva parella cuidaven dels petits mentre els seus progenitors estaven treballant. Durant el judici també es va exposar el fet que l’àvia en aquell moment tenia problemes amb l’alcohol i que tot i estar a càrrec dels seus néts bevia de tant en tant. Fins i tot, la nena va explicar que en alguna ocasió la mateixa àvia li havia donat vi. Uns fets que l’àvia refuta.



L’acusat, que va negar els fets durant el judici, va desacreditar rotundament els abusos i va assegurar que no sabia «perquè la petita ha explicat aquestes coses». Tot i això, les psicòlogues i la pèrit encarregada de fer les exploracions van destacar que el discurs de la nena era «creïble» i que la víctima va narrar una situació «que havia viscut».

La defensa no ho va negar / Per contra la defensa en cap cas va negar que l’abús s’hagués ocasionat. La discrepància es va trobar, doncs, en el nombre de vegades que «s’havien pogut cometre els delictes». Mentre la Fiscalia va assegurar que s’havia abusat de la nena «en almenys dues ocasions», la defensa va matissar que amb les proves només es podia intuir que «hagués passat un cop», pel que, segons la defensa, no hi hauria indicis de tractar-se d’un delicte continuat –demanant una pena de sis anys de presó i una multa de 800 euros, acceptant al seu torn les demandes d’expulsió del país i prohibició de contacte de la Fiscalia. Per acabar-ho d’adobar, la defensa també va demanar la nul·litat de les proves presentades durant el judici al·legant que les declaracions i examinacions realitzades a la víctima es van fer sense la presència dels pares d’aquesta, una qüestió que el mateix Tribunal de Corts ja va desestimar amparant-se en que la llei de jurisdicció de menors estableix que només hi ha l’obligació de declarar davant dels pares si el menor és un inculpat de la causa.



La fiscalia, que va reclamar una pena de 15 anys de presó durant el judici. A més, l’agressor també ha estat condemnat a pagar la quantitat de 6.000 euros a la víctima en qüestió de danys i prejudicis morals. Per la seva banda, la defensa pot presentar un recurs d’apel·lació en els propers 15 dies en cas de no acceptar la condemna imposada.