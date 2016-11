Obertura de pistes amb sensacions molt positives

La primera gran cita per als esquiadors arriba aquest cap de setmana amb el tret de sortida del pont de la Puríssima. En total, Grandvalira obrirà el 70% del seu domini, arribant fins als 147 km esquiables mentre que Vallnord habilitarà un total de 35 pistes i 30 remuntadors. Així doncs, es preveu una gran afluència a totes dues estacions, que compten amb més de mig metre de neu pols –en alguns casos– de gran qualitat per al delit dels enamorats dels esport d’hivern.



Grandvalira va anunciar ahir que demà divendres, a banda del sectors de Pas de la Casa i Grau Roig, també obrirà pistes dels altres quatre –Encamp, Soldeu, El Tarter i Canillo–, confirmant la connexió de totes les zones a través de les pistes i inaugurant de forma oficial la temporada. Pel que fa als serveis, s’obriran tots els punt de restauració de les zones amb pistes obertes, les escoles d’esquí i un 80% de les activitats d’aventura complementàries a l’esquí i l’snowboard.



Vallnord, per la seva part, va anunciar la seva posada a punt per a que també demà divendres iniciï una temporada d’allò més esperançadora. El forfet de dia tindrà un preu exclusiu de 21,50 euros, ja que des de l’estació encara segueixen treballant per ampliar el percentatge de pistes al màxim en les properes setmanes. Per sectors, Pal-Arinsal comptarà amb 22 pistes i 23 remuntadors, mentre que Ordino-Arcalís disposarà de 13 d’obertes, juntament amb 4 remuntadors, el que representa el 60% de la seva capacitat.



Segons el meteoròleg Enric Agud, la temporada es preveu «d’allò més bona» destacant el fet que s’obrin tantes pistes per a les dates en les que ens trobem. Tot i això, va destacar que la irregularitat marcarà l’hivern, amb període amb «grans gruixos de neu»i d’altres «amb precipitacions més escasses».