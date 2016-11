Crèdit Andorrà s’adhereix al Pacte de les Nacions Unides

Crèdit Andorrà ahir en roda de premsa la seva adhesió al Pacte mundial de les Nacions Unides amb la qual cosa es compromet a incorporar aquest pacte i els seus principis com a part de l’estratègia de responsabilitat social corporativa (RSC) de l’entitat. En aquesta mateixa línia, l’entitat contribuirà a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que en total són 17 i dels quals Crèdit se’n compromet a assumir-ne sis: els de salut i benestar, educació de qualitat, treball digne i creixement econòmic, indústria, innovació i infraestructures, consum i producció responsables i acció climàtica.



El responsable de l’Oficina per Espanya i Andorra del Centre Regional d’Informació de les Nacions Unides per a l’Europa Occidental, Carlos Jiménez, va destacar que aquest «és un acte ètic que va més enllà de les coses tangibles, que es poden xifrar» i va qualificar com a «acte històric» aquesta adhesió de l’entitat bancària ja que es tracta, segons ell, de «materialitzar amb accions concretes les intencions polítiques». També va posar de relleu la importància de que l’entitat financera andorrana se sumi a aquest pacte com a exemple, no només per a d’altres empreses i entitats del país, sinó també a nivell global.



El conseller delegat de Crèdit Andorrà, Josep Peralba, va destacar la feina que l’entitat «ha anat fent al llarg d’aquests anys» especialment en tres àmbits de treball concrets: l’educació, la cultura i l’àmbit social.