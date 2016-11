Salut registra cinc nous casos d’infecció pel virus del VIH

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) té com a objectiu eradicar les infeccions per VIH i la sida el 2020. L’epidèmia, però, no s’atura: l’any passat, el Ministeri de Salut va registrar cinc nous casos d’infecció, tres de nous i dos que havien estat diagnosticats en anys previs però dels quals no se’n tenia coneixement oficial. La guàrdia, per tant, no es pot baixar. Avui, 1 de desembre, Dia Mundial de la Sida, les farmàcies, Centres d’Atenció Primària (CAP) i els Punts Joves repartiran preservatius. Als CAPs, a més, es realitzaran gratuïtament les proves de diagnòstic del VIH.



Amb motiu de cada primer de desembre, l’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de Salut difon les dades estadístiques corresponents a l’any epidemiològic anterior, per tant, les dades del 2016 les coneixerem d’aquí un any. La vigilància dels casos de VIH-sida es basen en un sistema de declaració individual, confidencial i no nominal en què participen els professionals mèdics, les farmàcies i els laboratoris d’anàlisis clíniques.

LA INCIDÈNCIA / Salut va notificar ahir que durant l’any 2015 s’han notificat tres casos nous d’infecció de VIH, que suposen una taxa d’incidència de 3,87 casos nous per cada 100.000 habitants, un valor inferior a la incidència observada pel mateix any a Espanya i França (taxes d’incidència de 7,4 i 5,9 casos nous per cada 100.000 habitants, respectivament), i molt per sota de l’observada a Portugal (9,5 casos nous per cada 100.000 habitants).



Els cinc nous casos registrats a Andorra corresponen a homes, amb una edat mitjana de 40 anys, i que han identificat com a factor de risc de la infecció una relació sexual heterosexual, una relació sexual homosexual o per causa desconeguda (els tres factors han estat considerats amb el mateix percentatge, 33,33% cadascun, per tant, cap possible causa predomina més que una altra).



estadístiques / Del total de 72 casos de VIH-sida que actualment consten registrats a Andorra (el registre es va iniciar l’any 2004), 58 han donat positiu per VIH (80,55%), vuit han desenvolupat la malaltia de la sida (11,11%) i sis persones (8,33%) desconeixen l’estat de la malaltia. Dels 72 casos, 48 han estat en tractament antiviral durant l’any 2015 (66,66%).

Quant a edat i sexe, el 83,33% dels casos corresponen a homes i el 16,66% a dones. Per edats, els casos es concentren entre els 20 i els 59 anys, tot i que destaca un cas que va ser diagnosticat a un nadó de menys d’un any.



En els últims anys, el principal factor de risc de via de contagi (60,9%) ha estat la conducta sexual de risc, és a dir, les relacions sexuals sense protecció. La conducta sexual de risc es distribueix de la següent manera: pràctiques heterosexuals (49,06%), pràctiques homosexuals (47,7%) i pràctiques bisexuals (3,77%).



El gairebé 40% restant de factors de risc s’atribueixen a les causes següents: usuari de drogues via parenteral (14,9%); conducta sexual + drogues (6,9%); altres (6,9%) i no sap o no contesta (10,3%).



L’últim informe publicat a Europa revela que al continent la infecció del VIH continua sent un dels problemes importants per a la salut pública. Durant l’any 2015, s’han notificat un total de 153.407 casos nous de VIH a la Regió Europea de l’OMS (major nombre de noves notificacions que s’ha donat mai en un any), el que representa una taxa d’incidència 17,6 casos per 100.000 habitants. De tots els casos notificats, 98.177 corresponen a la Federació Russa i a l’àrea de la Unió Europea/Àrea Econòmica Europeu (EU/AEE) han tingut 29.747 casos nous de VIH, el que representa una taxa d’incidència de 6,2 casos per cada 100.000 habitants.



Per cloure la jornada, l’especialista en sida i malalties infeccioses Josep Maria Gatell ofereix la conferència Infecció per VIH/Sida: Horitzó 2020, a les 20.30 hores al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. A més, Casa de la Vall s’il·luminarà de vermell de les set de la tarda fins a la mitjanit.