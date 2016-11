Admesa la demanda de Miquel per l’acomiadament

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) va publicar ahir l’entrada a tràmit del Tribunal de Batlles de la demanda presentada el passat 21 de novembre per part de Joan Pau Miquel, Santiago de Rosselló i Francisco Javier Campos contra el Govern d’Andorra, l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) i l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF). El motiu, exposen els tres exdirectius de Banca Privada d’Andorra (BPA), és la «consideració d’haver estat acomiadats de manera improcedent», pel que els correspondrien «una sèrie d’indemnitzacions». Així mateix, també demanen contrapartides per la devaluació de les seves accions.



Aquesta demanda dels tres exdirectius a la justícia arriba després de les que van presentar per la via administrativa al Govern i l’INAF, pels mateixos motius, i que van ser denegades els passats mesos de setembre i octubre –motiu pel qual van iniciar el procediment judicial.

Altres demandes / D’altra banda, el BOPA publica tres admissions a tràmit més per temes relacionats amb BPA, en aquest cas d’accionistes minoritaris, després que se’ls denegués la sol·licitud per responsabilitat administrativa, també per la qüestió de la devaluació de les accions. Finalment, també es publiquen quatre admissions més a tràmit, en aquest cas de clients de BPA contra l’AREB, per la resolució del 10 d’octubre on s’acordava l’acord de transmissió seqüencial de diferents actius i passius de BPA a favor de Vall Banc.