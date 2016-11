Lluny de l’objectiu 90-90-90 de l’OMS per frenar l’epidèmia

Segons els resultats d’un article publicat a HIV Medicine, Suècia ha estat el primer país a assolir l’objectiu 90-90-90 d’ONUSida i l’OMS. A finals del 2015, a Suècia s’havien diagnosticat el 90% dels casos de VIH; un 99,8% dels pacients diagnosticats havien estat vinculats amb l’atenció especialitzada; el 95,1% dels pacients que estaven rebent atenció sanitària estaven prenent tractament antiretroviral, i un 94,7% dels que estaven en tractament tenien la càrrega viral indetectable.



L’octubre del 2014, ONUSida i l’OMS van llançar l’objectiu 90-90-90. La fita es basa en aconseguir, per a l’any 2020, que un 90% de persones amb VIH conegui el seu diagnòstic; que un 90% de les persones diagnosticades rebin tractament antiretroviral, i que un 90% dels pacients en tractament aconsegueixin la indetectabilitat viral. Un objectiu que a Andorra li queda encara lluny.

NOVES PRÀCTIQUES SEXUALS / A l’estiu, l’entitat Som com Som va posar en marxa un departament d’assessorament sobre VIH/sida i Malalties de Transmissió Sexual (MTS). El president de l’entitat, Carles Perea, va recordar ahir que només s’ofereix informació i orientació, i els afectats són derivats a Salut. «Sobretot hi ha molta demanda d’informació en educació sexual», va precisar. Perea va explicar que «l’augment de la prevalença de VIH a Europa es deu a les noves pràctiques sexuals». Per noves pràctiques sexuals s’entén la moda del Chemsex, maratons de sexe en grup, sense protecció, amb desconeguts amb què un se cita mitjançant aplicacions de mòbil, i on com a condició indispensable per participar hi ha un desmesurat consum de drogues. El contagi de VIH i MTS està a l’ordre del dia.



El president de Som com Som adverteix que «la informació que s’ofereix és caduca» i en reclama la seva actualització. De fet l’entitat ja s’ha reunit amb els actuals responsables de Salut, que han mostrat molt bona predisposició a dissenyar nous díptics informatius. A més, Perea lamenta que «no hi ha mecanismes sanitaris de seguiment, perquè les farmàcies venen tests per detectar si hi ha infecció de VIH però no hi ha un seguiment de Salut». També considera que les dades oficials «no són reals» perquè encara hi ha gent que es tracta fora d’Andorra «per por». Perea també demana informació de medicaments com el Truvada, que s’ingereix abans de mantenir relacions sexuals sense protecció, ja que prevé de la infecció de VIH i d’altres MTS.