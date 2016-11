Seixanta alumnes estrenen el nou terreny d’exàmens de conduir

Una parcel·la ubicada a l’avinguda d’Enclar és des d’ahir el nou terreny d’exàmens de conduir que agafa el relleu del ja desaparegut que hi havia al Prat del Rull, on s’està treballant en la construcció de la nova seu de Justícia.



Es tracta d’un espai cedit pel Comú d’Andorra la Vella al Govern per als pròxims dos anys, prorrogables d’un en un, i que Conxita Marsol va definir com «una cosa d’interès nacional» que s’ha de fomentar amb la col·laboració entre l’Administració central i les corporacions locals. «Benefici econòmic no n’hi ha però momentàniament no hi ha cap projecte previst per fer aquí per tant els tenim a disposició». De terrenys comunals en aquella zona hi ha al voltant de 8.000 metres quadrats, dels quals 1.800 ocupen el nou camp d’exàmens de conduir. Durant la mateixa jornada d’inauguració, a la qual va assistir la màxima mandatària de la capital i Jordi Torres, es van reprendre els exàmens de conduir, al qual van aspirar una seixantena d’alumnes d’autoescola.



El el ministre d’Ordenament Territorial va catalogar el terreny com «auster però pràctic», però millora els serveis de l’anterior, ja que si al Prat del Rull podien fer les proves quatre cotxes al mateix temps, a l’avinguda d’Enclar tenen cabuda fins a cinc. «Els usuaris de les autoescoles ens han dit que ha anat tot amb normalitat i de fet, han pogut accelerar els exàmens», va deixar clar Torres. No és res de l’altre nom. Està en sentit baixada, poc abans d’arribar a la rotonda de la Margineda i allà s’hi pot trobar ana esplanada rectangular enquitranada, una petita rampa i paradeta sota cobert a la dreta de l’entrada.



Projecte d’embelliment de la zona / La nova infraestructura serà un element més en el projecte d’embelliment d’aquesta zona de Santa Coloma, a la qual hi ha previst construir un passeig de nou metres d’ample i uns bancs per seure amb zona de repòs, a més d’un retoc del vial, que actualment té quatre carrils –dos de pujada i dos de baixada per reduir-lo a tres –el central serà alternatiu–, i afegir-hi un altre de d’incorporació i un carril bici. «El projecte ja s’ha passat al consell del Comú, s’ha aprovat, es va signar amb els propietaris la setmana passada i calculem que passades les festes de Nadal començaran les obres», va avançar Marsol per acte seguit, deixar clar que la intenció amb aquesta remodelació és la de «dignificar l’entrada a Andorra la Vella».