L’embelliment de l’avinguda Tarragona, a punt per al pont

Les obres d’embelliment de l’avinguda Tarragona estan complint els timmings previstos i ja estaran acabades per al pont de la Puríssima de la setmana que ve, en la qual s’espera la primera entrada massiva de turistes de la temporada d’hivern que s’apropa.



Segons va assegurar Conxita Marsol ahir a la nit s’havia d’enquitranar, avui es fixen els arbres i es pintarà tot. «L’únic que faltarà és la gespa», va apuntar. «Però complirem amb els terminis malgrat els tres dies de pluja que van afectar», assegura la màxima exponent del Comú de la capital.

Sense cap queixa per la zona blava / Dins d’aquesta remodelació de la zona s’han hagut de sacrificar més de trenta places d’aparcament de la zona blava, però des del comú no tenen constància de que hi hagi cap queixa per part dels comerciants de la zona: «No tenim constància, d’això», va clarificar Marsol. «Quan vaig parlar amb l’associació i alguns propietaris de negocis se’ls hi va explicar [el projecte] . Hi ha molts aparcaments al voltant de la zona». No li falta raó: el del Parc Central, el de darrere del McDonald’s que és obert al públic, el d’Andorra 2000, que és molt gran i amb el qual el comú té un conveni per mitja hora gratuïta o el del Fener i el que està al costat tocant a l’avinguda Tarragona són els exemples més clars. «Si t’ho mires amb perspectiva», va insistir la cònsol, és una de les zones de la capital amb més aparcaments, per tant les trenta i escaig places que s’han tret són molt poques com a per que afectin».



Anant més enllà, Marsol va opinar que «a la llarga», les obres d’embelliment seran beneficioses per als comerciants, ja que li donarà un aire més urbà i agafarà més sentit comercial. «Serà molt millor del que hi ha ara, que no deixa de ser una via completament de pas», va sentenciar.





L’estació d’autobusos estarà operativa abans de finals d’any



L’estació d’autobusos tenia previst començar a operar abans del 2017 i viurà el seu primer funcionament «abans de finals d’any» tal i com estava previst, segons va assegurar ahir Jordi Torres, però no al 100% perquè segons va reconèixer el màxim responsable de la cartera d’Ordenament Territorial, faltaran alguns detalls com ara «la configuració dels ordinadors, la instal·lació de la calefacció i una sèrie de temes que pels proveïdors generen problemes de subministrament».