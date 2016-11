Deu detinguts en la desarticulació d’una organització de contraban

Efectius de la Guàrdia Civil de la Seu d’Urgell han detingut a deu persones en el marc d’un operatiu en contra del contraban de tabac. Arran d’una llarga investigació, els agents, han pogut desmantellar l’estructura d’aquest important grup dedicat al contraban de tabac procedent d’Andorra. Els detinguts estan acusats dels delictes de contraban, pertinença a grup criminal, contra la seguretat vial, atemptat contra els agents de l’autoritat i delicte de danys.



El grup hauria introduït més de mig milió d’euros en tabac de contraban durant l’últim mes. La investigació ha permès als agents no només descobrir el lloc on emmagatzemaven el tabac i detenir els responsables del transport, sinó que a més, han pogut agafar també als màxims responsables financers del grup.



Confiscats un total de 4.262 paquets

Durant l’operatiu es van registrar diferents domicilis i immobles d’Ardòvol, on es van intervenir tabac de contraban i elements incriminatoris contra el grup. Posteriorment el dia 28 es va practicar la detenció d’unes altres sis persones, components del mateix grup criminal. En l’operació s’han confiscat un total de 4.262 paquets de tabac ros de diferents marques, valorats en 17.775 euros, quantitats màximes que portaven i acumulaven per evitar ser sorpresos i evitar així tenir grans pèrdues en cas de ser detectats per agents de la Guàrdia Civil.

Arran dels serveis d’investigació que es realitzen per tal de prevenir el contraban, els efectius de la Guàrdia Civil van tenir coneixement de l’existència de diferents persones de les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya que introduïen tabac a través de la muntanya per mitjà d’una àmplia xarxa de persones que passaven fardos de tabac. Aquest tabac es guardava en una finca d’Ardòvol, municipi de Prullans (Cerdanya). El grup disposava de vuit vehicles i un gran nombre de persones, que amagades en el terreny, realitzaven funcions de vigilància per tal d’evitar ser detectats. Fruit de les investigacions que es van fer en el magatzem –explica la Guàrdia Civil– es va poder comprovar que l’home que respon a les sigles O. H. P., de nacionalitat andorrana i amb un llarg historial delictiu, utilitzava aquest punt per tal de repartir el tabac cap a molts altres llocs de l’estat. Els agents van observar que per fer el trasllat del tabac adoptaven moltes mesures de seguretat i que les caravanes de vehicles sempre anaven encapçalades per un home que respon a les sigles J. G. T., de nacionalitat també andorrana, amb antecedents i estret col·laborador d’O. H. P.L’operatiu per a procedir a la desarticulació del grup es va realitzar el passat dia 25 de novembre, en l’operació que es va realitzar en el magatzem d’Ardòvol els agents van detenir, entre d’altres, un dels màxims responsables de les activitats de contraban de la zona. En l’operació van intervenir agents de la Guàrdia Civil de la Seu d’Urgell, de l’Equip Territorial de la Policia Judicial de la Seu d’Urgell, Guàrdia Civil de Solsona, de Puigcerdà i amb la col·laboració del Centre Nacional Europeu de Coordinació per a la Vigilància de Fronteres. Els agents, a les 22.45 hores van procedir a interceptar un vehicle que transportava tabac, marca BMW 330 matrícula andorrana, que era conduït per O. H. P. que va intentar fugir tot envestint violentament els cotxes policials, causant importants danys i posant en greu perill la seguretat vial de la resta de conductors. Per altra banda, en els voltants del Túnel del Cadí, un vehicle marca Range Rover, matrícula andorrana, conduït per J. G. T., va envestir també un vehicle oficial en un intent de permetre que un altre vehicle que transportava tabac escapés dels agents.