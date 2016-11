Renovada una emissió de deute públic de 150 milions d’euros

El Govern va aprovar ahir una nova emissió de refinançament de deute públic en la modalitat de bons per un import de 150 milions d’euros. Es tracta de la renovació del paquet de bons emès el 18 de desembre del 2013 que venç el 19 de desembre d’aquest any. La nova emissió, que torna a tenir un venciment de 36 mesos, es fa amb un tipus d’interès fix anual de l’1,15%, de manera que el pagament d’interessos es fa anualment.



La data d’entrada en vigor del decret de l’emissió és l’1 de desembre, la data límit de formalització a les entitats bancàries de les sol·licituds de subscripció per part dels inversors elegibles serà el 12 de desembre, abans de les 10.00 hores. La subhasta per part de Govern es farà efectiva el 14 de desembre, i la liquidació de la subscripció el 19 de desembre, data fixada també com a venciment.



D’altra banda, el Consell de Ministres va aprovar ahir l’adjudicació definitiva de la primera fase dels treballs del projecte de millora del paisatge en l’entorn urbà fronterer del Pas de la Casa, a la parròquia d’Encamp, per un import de 489.446,92 euros. Aquestes obres consisteixen en la realització d’un passeig bordejant la llera del riu Arieja, d’uns 230 metres lineals amb començament a la CG2 i carrer Major, i final al carrer de l’Abeurador, i amb connexió al carrer de l’Arieja.

La construcció del passeig es farà sobre una estructura metàl·lica elevada respecte al nivell del terreny natural per tal d’evitar-ne al màxim la modificació. A causa de l’ampli abast d’aquest projecte, Ordenament Territorial ha previst diferents fases per a la seva total realització.