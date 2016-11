Els campions del món del motor tenen el seu espai a Andorra

El que va començar com una col·lecció personal ha acabat convertint-se en el Museu World Champions, de la mà del tres vegades campió de MotoGP, Jorge Lorenzo. Andorra la Vella compta amb un nou espai on no només s’exhibeixen records de les grans estrelles del món del motor de diferents èpoques, sinó també és un lloc d’oci on es podran veure grans esdeveniments esportius i comprar marxandatge dels ídols actuals.



Ahir s’inaugurava la instal·lació, que té 400m2 i compta amb zona de bar amb una pantalla gegant per seguir en directe retransmissions esportives, no només del món del motor. També amb simuladors de curses de moto i Fórmula 1, i botiga amb marxandatge d’equips i pilots actuals tant de MotoGP com d’F1. Però la zona estrella, i pel que s’ha confeccionat el recinte, és sens dubte el museu, amb el cost d’entrada de 10 euros. Qualsevol aficionat hi podrà gaudir de cascs i granotes dels campions del món més reconeguts al llarg de la història. La primera zona que es visita està dedicada a l’F1, començant per la dècada dels seixanta. L’objecte més antic d’aquesta zona és la granota de Graham Hill, del 1961.Tots els grans noms hi són presents: Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Niki Lauda, Gilles Villeneuve, Ayrton Senna, Alain Prost, Michael Schumaher, Mika Hakkinen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel i Lewis Hamilton. No falta cap dels grans noms.



Tampoc del seu sector, el del motociclisme. La granota més antiga és la de Barry Sheene, del 1979. Com en l’espai de l’F1, on Schumacher té un lloc preferencial amb l’equipament complert, al sector de les motos el té Michael Doohan. Kevin Schwantz, Feddie Spencer, Wayne Gardner, Àlex Crivillé, Nicky Hayden, Valentino Rossi, Casey Stoner i Marc Màrquez protagonitzen la segona part, i la tercera està reservada a l’impulsor de tot això, amb les granotes i cascs més especials de la carrera del pilot balear. A més també està la Yamaha amb què va guanyar el 2015 el Gran Premi de València que confirmava el seu títol de campió de MotoGP el 2015. Aquesta moto és un dels objectes preferits que té a l’exposició. L’altre és el casc de Senna, que considera que és «la peça més important a tots els nivells», assegura Lorenzo. Del centenar de peces amb que compta la seva col·lecció particular, se’n poden veure una trentena al Museu World Champions.



Idea feta realitat / Fa un bon grapat d’anys que Lorenzo es posava a recollir records. «Vaig començar a col·leccionar per plaer personal», perquè «sempre he tingut molt respecte per tots els campions i pilots de motos, però també he seguit molt l’F1». Va anar creixent en nombre d’objectes i «un dia vaig pensar per què no fer gaudir a altres amants del motor fent aquest museu». És un projecte que va passar del seu cap a fer-se realitat amb el suport de Grup Pyrénées. La materialització «és un homenatge a tots els campions que han marcat un abans i després en els seus esports». El concepte museu i oci que barreja la instal·lació «és una cosa única que no existeix a cap lloc del món».



Nou repte amb Ducati / La pròxima temporada el pilot mallorquí canvia de màquina. Deixa Yamaha i estarà al volant d’una Ducati. Fins acabar l’any no pot parlar sobre la moto de la marca italiana, però en el poc que exposa afirma que «té un motor molt potent i més velocitat». Són aspectes que celebra, però és conscient que també necessita la millora en altres característiques per a que sigui el màxim de competitiva: «La potència sempre ha estat important en el motociclisme, però en un circuit només hi ha una o dues rectes, i és en els revolts on es fan les diferències». Suma tres títols de campió de MotoGP i no vol plantar-se amb aquest número. Busca el quart del seu palmarès, tot i saber la dura competència que es troba en cada gran premi: «Sempre és molt complicat ser campió del món de MotoGP, però tinc il·lusió per tornar a ser-ho al més aviat possible, fins i tot, l’any vinent».

Ángel Nieto hi confia / A la inauguració d’ahir hi van ser present Ángel Nieto, tretze vegades campió del món, o dotze més una, com a ell li agrada dir. El canvi de marca de Lorenzo el considera positiu. N’està «encantat», admet l’expilot, perquè «té potencial i una moto més ràpida», al que se li suma que «té molt talent», que el fa estar «convençut que podrà lluitar pel Mundial». Assegura que conduir una Ducati «li anirà bé la pròxima temporada i el veurem al lloc més alt del podi». Tot canvi presenta novetats, i aquest «m’agrada perquè és un nou repte».



Al museu andorrà no es pot veure cap article de quan Nieto competia. Té un museu a Madrid i allí té totes les peces, tot i que no descarta cedir-ne alguna provisionalment en alguna ocasió. Nieto valora que el projecte museístic és una realitat perquè a Lorenzo «li agrada molt el món del motor» i després de veure l’exposició destaca què s’hi pot veure, de «personatges als quals admiro molt».