L’FC Andorra haurà de jugar tres partits seguits a fora

Molts quilòmetres té per davant l’FC Andorra. Ahir al vespre rebia la decisió del comitè competició de la Federació Catalana de Futbol respecte el partit pendent corresponent a l’onzena jornada contra la UE Llagostera B. El jugarà el 8 de desembre, però canvia l’ordre, i es jugarà al camp del conjunt gironí en lloc de la Borda Mateu, on estava programat. Els tricolors hauran d’afrontar tres desplaçaments consecutius.



La raó de la decisió és que els dos clubs no van arribar a un acord. En la data establerta no es podia jugar el matx a la instal·lació colomenca per estar tancada en ser dia festiu, fet que el club de Principat va fer-ho saber, trobant-se la mateixa problemàtica en qualsevol altra alternativa que s’hagués trobat al país. El comitè, davant aquesta circumstància i per no canviar la data a principi d’any, perquè s’havia de jugar abans de concloure la primera volta, decideix que es realitzi a les 16.00 hores al Municipal de Llagostera, el que comporta que a la segona volta es jugui a la Borda Mateu el 8 d’abril de l’any vinent.



Aquesta circumstància complica la vida a l’FC Andorra, perquè li tocarà jugar tres partits consecutius a domicili. Aquest diumenge recupera el partit al camp de l’FC Sant Cugat Esport de la sisena jornada, dijous de la setmana vinent es desplaçarà a Llagostera, i el diumenge següent a Barcelona per jugar davant la UA Horta, el líder, en el que serà un partit vital de cara a la classifiació. Els tricolors tenen tres dies per realitzar una reclamació sobre la decisió presa pel comitè, tot i que serà complicat que aquest la canviï.