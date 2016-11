Enfrontament entre Pintat i Cinca pels clients atrapats a BPA

Canvis al Codi Penal per les exigències del Greco

El Consell General va aprovar ahir el Projecte de llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal. Una mesura que des del Grup Parlamentari Liberal (GPL) es va veure poc adient. El president del GPL, Josep Pintat, va demanar que se suprimís l’aprovació de dit projecte fins que es donés solució als clients de Banca Privada d’Andorra (BPA) que encara estan bloquejats, al·legant que aquests estaven desemparats i que el Govern no havia buscat una «solució» per posar fi a aquesta situació.Tanmateix, Pintat va recordar que la resolució de l’AREB (Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries) encara no ha finalitzat. Amb tot, el president liberal va instar el Govern a deixar parada l’aprovació del projecte de llei. Una opció que des del Grup Parlamentari Demòcrata (GPD) i des del mateix Executiu, es va rebutjar.Al respecte, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va matisar que aprovar la llei és una qüestió «necessària» i que l’únic que s’està buscant amb les declaracions per part dels liberals és engrandir el «debat sobre BPA, quan el que cal fer és passar pàgina».SDP no veu acompanyament/ D’altra banda, des del Grup Parlamentari Mixt, el seu vicepresident, Víctor Naudi, de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), va remarcar que tot i estar a favor del projecte de llei en matèria fiscal, creu que no hi ha hagut un acompanyament a les entitats bancàries i clients del sistema financer per part del Govern. Naudi va fer aquestes declaracions destacant que després que Andorra comencés a trametre informació fiscal a altres països les empreses i usuaris del sector van quedar desprotegits.A més «hi va haver clients forans que van confiar en el marc legislatiu que tenia llavors el Principat i un cop es van implantar noves normes de transparència i cooperació no es va donar un acompanyament adient», va puntualitzar Naudi.Al respecte, Cinca va assegurar que tot el procés de col·laboració i transparència s’ha fet a la par amb els implicats (entitats i clients), i que aquests sempre han estat «informats» de les diverses implementacions i reformes que s’anaven fent.Durant la sessió, Pintat també va esmentar que les coses (en matèria fiscal) «no s’han fet tan bé», ja que sinó «Catalunya no hauria posat Andorra dins de la llista de paradisos fiscals». Una declaració que el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va considerar que «només es busca malmetre la bona relació que hi ha amb el país veí i les actuacions que ha fet Andorra»./ Tot i haver retret l’afectació del projecte de llei als clients bloquejats de BPA, finalment el projecte va ser aprovat per assentiment, ja que tots els grups parlamentaris, inclòs el liberal, hi van votar a favor.Cinca va recordar que Andorra començarà a trametre informació fiscal a partir del 2018 i amb dades del 2017. A més, primer es transmetrà informació als 28 països de la UE i amb aquells que el Principat hagi signat un conveni de col·laboració. L’intercanvi serà automàtic i els diners d’estrangers dipositats a Andorra es coneixeran als països de residència.

-El Consell General va aprovar ahir per assentiment una modificació del Codi Penal per tal d’adequar-lo a les recomanacions del Greco per la lluita contra la corrupció i el tràfic d’influències i per complir amb les necessitats de l’Acord Monetari.

-El grup demòcrata havia presentat quatre esmenes al projecte de llei i el grup liberal cinc. Finalment, es van aprovar les quatre presentades per DA per unanimitat i es van desestimar la resta.

-D’altra banda, també es va aprovar el conveni entre el Principat i la República de Portugal per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda.