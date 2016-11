Notícia Crèdit extraordinari per l’enderroc del camp d’Aixovall Els diners es trauran de la partida del vial de Sant Julià i de la residència Solà d’Enclar El ministre Torres conversa amb Camp al Consell General, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Consell General va aprovar ahir per assentiment un crèdit extraordinari destinat a finançar l’enderroc del Camp d’Esports d’Aixovall a càrrec de les partides pressupostàries per a estudis per a la desviació de Sant Julià i per a l’antiga residència Solà d’Enclar.



Segons va explicar el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, un cop extingit el contracte de lloguer, el Govern s’ha d’encarregar de tornar el terreny a l’estat agrícola en què es trobava en el moment de signar l’acord. Tot plegat tindrà un cost de 700.000 euros.



Malgrat donar-hi suport, des del grup liberal es va posar de manifest la seva «preocupació» pel fet que es faci a càrrec de la partida del vial de Sant Julià, un projecte que consideren «prioritari».