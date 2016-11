Disputa per la nacionalitat de les carreteres

El Consell General va aprovar ahir el Projecte de llei de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària. Però la mesura va comptar amb l’oposició del grup parlamentari liberal i del PS.



El conseller liberal, Joan Carles Camp Areny, va obrir un debat sobre l’interès de les carreteres generals. Detallant que en la llei de designació no s’especifica quines carreteres es consideren d’interès nacional i quines no. Camp considera que les vies que donen accés als camps de neu, com a Naturlandia, Grandvalira o Vallnord, haurien de ser competència del Govern degut a l’interès turístic i nacional que tenen, i és que segons el mateix, és un reclam per a la majoria de forans que venen al país.



L’Executiu i el grup demòcrata no van estar d’acord amb aquesta afirmació i, en tot cas, segons va detallar la consellera de DA, Meritxell Palmitjavila, caldria «considerar altres llocs també com a interès nacional i no afavorir només a les parròquies altes de neu, com la Massana, Ordino o Encamp». Afegint, a més, que s’hauria de valorar si aquesta proposta ve derivada més «per interessos propis» que per l’interès nacional de les vies.



D’altra banda, la consellera socialdemòcrata, Rosa Gili, va especificar que des del grup no entenen accions com que a l’hora de rebre una carretera «el Govern hagi de ratificar l’adquisició per llei i a l’hora de donar-la no s’hagi de fer aquesta ratificació, és il·lògic». De la mateixa manera, la consellera va matisar que alguns articles de la llei aprovada ahir no «són entenedors i, per tant, calia fer-ne una modificació». Així com que el traspàs de la titularitat de les carreteres suposarà un recàrrec per als comuns, sobretot a nivell pressupostari. Tot i aquestes esmenes –que es van presentar juntament amb altres tres per modificar el projecte de llei– la legislació va ser aprovada per majoria.