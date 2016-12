Ferran Teixidó ‘torna’ a l’Everest per fer-lo dos cops

El BC MoraBanc Andorra rep el diumenge de la setmana que ve l’FC Barcelona Lassa a les sis de la tarda al Poliesportiu d’Andorra, però en aquest reportatge no parlarem de bàsquet. Aquest partit –un dels que més repercussió mediàtica preveu i dels que més espectadors a la grada tindrà aquesta temporada–, només és una excusa perquè l’entitat que presideix Gorka Aixàs dugui a terme una acció solidària. L’implicat en tot això serà el corredor de curses de muntanya Ferran Teixidó, el mateix que fa un any va emular l’ascensió a l’Everest per la mateixa causa.



El format és el mateix, però amb una versió molt millorada. L’any passat, el tercer classificat de la Copa del Món de curses verticals va recórrer els 8.848 metres que corresponen a l’altura del cim més alt del planeta i la que té ara entre mans, el batejat com Repte 17.000, fa referència al número d’infants que cada any moren per causes evitables.



El rival tornarà a ser un gran de la Lliga Endesa: l’any passat va ser el Reial Madrid i aquesta vegada, el Barça. La recaptació econòmica que s’aconsegueixi tornarà a anar a parar a mans d’una entitat amb fins solidaris: llavors va ser Càritas i ara el beneficiari passa a ser Unicef.



El repte, doncs, duplica la dificultat plantejada en l’emulació de l’ascensió a l’Everest. En lloc de pujar i baixar les escales de la tribuna principal 680 vegades, aquesta vegada seran 1.308 en el doble d’hores: 47. Començarà el divendres –9 de desembre– a les set de la tarda i acabarà el diumenge un quart d’hora abans de l’inici del partit. Dos dies d’esforç gairebé continu que només interromprà quan els equips realitzin l’entrenament previ al matx i també per menjar i dormir... Si és que té temps.



Perquè s’ha afegit a l’espectacle uns relleus solidaris perquè tothom qui vulgui pugui ser partícip d’aquesta acció. Hi ha unes quantes personalitats del Principat que han acceptat ocupar durant una estona el lloc de Teixidó, per exemple, la ministra d’Esports, Cultura i Joventut, Olga Gelabert, que serà la primera en obrir el repte. Jordi Cinca, Francesc Camp, Trini Marín, Marc Pons, Pere López, Jordi Gallardo, Xavi Altimir o Marc Pantebre també tindran el seu moment. Fins i tot el Barça ha confirmat que nomenarà un representant per fer un relleu.



Els rellevistes populars també s’accepten de bon grau i només cal que s’inscriguin a la iniciativa enviant un correu electrònic a premsa@bca.ad o un whatsapp al 00 376 321 934. Això ajudarà també a què aquesta bogeria li sigui més amena a Teixidó: «L’any passat va ser molt maco. La gent et pregunta de tot. Potser hi ha qui té por d’apuntar-se perquè que el seu físic no li permet, però això consisteix en ser solidari, no un bon esportista, i és igual que m’acompanyin un esglaó que cent», recorda el corredor.



Igual que hi ha barra lliure en els relleus solidaris, també n’hi haurà d’aportació econòmica. «Hi ha vacunes que costen trenta cèntims, amb qualsevol donatiu podem fer molt per salvar vides», encoratja la presidenta d’Unicef Andorra, Marta Alberch. La voluntat és el que compta i s’agraeix tant un cèntim com cent euros, que és el que aportarà cada una de les personalitats que participen als relleus.



Cada metre recorregut i cada moneda que es recapti al Poliesportiu serà un homenatge als infants del tercer món.