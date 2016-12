El calendari de la Copa d’Andorra d'esquí de muntanya tindrà deu proves

L’Hotel Piolets Park Spa Copa d’Andorra 2016-2017 donarà un pas endavant respecte la darrera edició per al quinzè aniversari de la seva existència i passarà de set a deu proves. D’aquestes, per a cada corredor puntuaran els cinc millors resultats dotant així de més emoció la lluita per rellevar David Albós i Sophie Dusautoir com a campions.



La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) ha dissenyat un calendari que busca beneficiar l’esquí de muntanya més polivalent, ja que hi ha quatre curses verticals, tres individuals, dues per equips i una en la modalitat d’esprint.

Cinc novetats / Com a novetats hi ha la Grandvalira Skimo 6 que acull l’empresa VSL el 14 de gener –que pot ser per parelles o en equips de tres i uneix Naturlandia i Grau Roig amb 30 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell–, l’Ecoa Skimo Race el 14 de gener que substituirà la coneguda com Tomba la Coma, a càrrec de l’Esquí Club Ordino Arcalís; les Verticals Grandvalira Àliga i Encampadana, l’11 de març i el 2 d’abril, respectivament, que acull en Soldeu Esquí Club en substitució de la clàssica Cronoescalada de Grandvalira; i la Soldeu Sprint, que organitza la pròpia FAM el 17 d’abril per tancar el calendari.



El tret de sortida el donarà, una vegada més, la nocturna del Pas de la Casa, que es disputarà el dissabte de la setmana que ve –10 de desembre– i que organitza el Club Pirinenc Andorrà en l’única prova que hi ha aquest any.



La prova estrella del calendari serà, un hivern més, la Font Blanca, que a banda de la Copa Nacional forma part del circuit de la Copa del Món i comptarà amb els millors especialistes del panorama internacional. Es tracta d’una doble cita que el 21 de gener acollirà la cursa individual a Arcalís i l’endemà la vertical a Arinsal. El recorregut serà el mateix per a les dues competicions, però en horaris diferents en funció de si és Copa d’Andorra o del Món. A més, els corredors de l’equip nacional que disputin la cita internacional no podran puntuar per a la d’Andorra.



Completen el calendari nacional la Tres Fronteres MoraBanc Dynafit, el 12 de febrer a càrrec de l’Esquí Club Pas de la Casa i la Travessa de la Serrera que organitza el Soldeu Esquí Club l’1 d’abril.



La competició està oberta a les categories veterà, sènior, júnior i cadet tant masculina com femenina.