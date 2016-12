La xarxa de calor de cogeneració entra en funcionament a Soldeu

La xarxa de calor de Soldeu (que funciona a través de gas liquat) ja es troba en plena operativitat i subministra energia a 11 edificis, proveint gairebé al 60% dels habitants i serveis del municipi –havent-se assolit el 90% de la realització del projecte, segons va afirmar ahir el director general de FEDA, Albert Moles, durant el tradicional dinar anual ofert a la premsa. D’aquesta manera es fa realitat un projecte que es va iniciar quatre anys enrere i pressupostat en uns 14 milions d’euros.



A més, la realització del projecte servirà, segons Moles, per «començar a fer els treballs previs a la posada en marxa de la planta de cogeneració de la Comella», que en aquest cas funcionarà utilitzant residus com a font de combustible. Pel que fa a les previsions a curt i mitjà termini, es preveu estendre la xarxa en una fase 2 en direcció al Tarter i a les zones del poble que encara no s’hi han inclòs. Malgrat tot, Moles va afirmar que es tracta «d’un any de proves i de variacions per acabar de prioritzar totes les extensions de serveis».



El projecte de la Comella, per la seva banda, serà «dos o tres vegades major en termes de subministrament elèctric», va explicar el director general, «tractant-se d’una zona on hi ha molts més edificis de particulars i no hotels i complexos com passa a Soldeu».

Inversions per a l’any que ve / En referència als pressupostos del 2017, les línies d’actuació es definiran «en funció del desenvolupament de la xarxa de calor de Soldeu», segons Moles, així com també pel «tancament dels estudis en que es troben encara en procés».



A nivell específic, els treballs previstos es divideixen principalment entre la línia d’alta tensió que s’estén des de Grau Roig fins a Encamp (15 milions d’euros), una subestació transformadora per a la zona de la Massana i Ordino (6-7 milions d’euros) i la planta de cogeneració de la Comella (15-20 milions d’euros). Moles va destacar que no tots els projectes es liquidaran l’any vinent.



Pel que fa a la central d’Engolasters, Moles va afirmar que «algunes màquines i materials tenen gairebé 80 anys», pel que «s’estan realitzant diferents estudis i projectes que preveuen el reemplaçament d’una part o la totalitat d’aquestes».

Pujada de les tarifes / En relació a l’increment ja anunciat de les tarifes per a l’any vinent, Moles va manifestar que, per ara, «se situa en l’1,9%, malgrat que encara queda la ratificació o modificació d’aquesta xifra per part de Govern, que és qui fixa els preus». El directiu, per la seva banda, va justificar aquest increment per permetre «finançar els diversos projectes previstos per a l’any que ve correctament», així com també «tenir un equilibri entre recursos propis i externs raonables que no impliqui un sobreendeutament» que pugui posar en perill la sostenibilitat de l’empresa, posant èmfasi en el fet que «la meitat dels ingressos de l’empresa es dediquen a la compra d’energia a França i Espanya».



Moles també va destacar la competitivitat de les tarifes dels clients del Principat en relació als altres països europeus, incidint en la necessitat de poder cobrir les despeses «generades per les inversions i els projectes previstos o en marxa» garantint en tot moment «la qualitat del servei».



Quant a les balances d’ingressos i despeses, Moles va explicar que, actualment, «gaudeixen d’un marge suficient que els permet funcionar sense problemes», però que els moviments del petroli de 10 anys enrere «va provar una reducció en el resultat anual de més de la meitat, passant dels 8-10 milions dels últims anys a tan sols tres o quatre».