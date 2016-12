Un piano aeri dóna la benvinguda al Nadal

Andorra la Vella es volia posicionar com la capital de les il·lusions, i així ho va deixar palès ahir durant la inauguració del Poblet de Nadal. Per fer-ho amb magnificència, la capital va organitzar tot un seguit d’activitats, entre elles, la posada en escena d’un piano aeri que va sonar amb les mans de l’artista David Moreno, penjat també en l’aire i tocant alhora que s’anaven projectant imatges sobre l’instrument suspès. Així com un mapping i un castell de focs. La construcció del Poblet s’ha mogut al voltant dels 300.000 euros, un pressupost que segons la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, era necessari. I és que aquest ha estat «un canvi important que Andorra la Vella mereixia». Tanmateix, Marsol va destacar que la zona comercial del país necessitava un enllumenat «de nivell, i és el que hem posat». Doncs enguany s’ha dotat la partida amb un pressupost d’uns 150.000 euros.



Amb tot, Marsol va matisar que s’ha volgut mostrar «la il·lusió» que desprèn el Nadal i tot el que l’envolta. D’aquesta manera, s’espera que durant els gairebé 40 dies que estarà en peu el Poblet, els ciutadans puguin anar descobrint noves coses. «Perquè no és un Poblet estàtic, la idea és que vagi evolucionant i que cada dia es vagin afegint coses i vagin sorgint nous espectacles, perquè volem que els ciutadans visitin el Poblet cada dia».



Afluència al país / Marsol també va destacar que s’esperen prop de 100.000 vehicles d’entrada durant el proper pont de la Puríssima. Precisament, la cònsol major creu que el Poblet de Nadal pot ajudar a què molts d’aquests turistes que ja tenien pensat venir al Principat encara es prenguin la visita amb més ganes. Per donar a conèixer el Poblet i la capital, Marsol va detallar que s’ha posat publicitat a diverses façanes de Barcelona, València, Lleida i Madrid. Tot plegat per «afavorir el turisme a tot el país».

D’aquesta manera, i veient que les previsions són superar xifres de l’any passat, Marsol es va apressar a remarcar que Andorra «encara està de moda» i que cada vegada «som capaços d’afegir coses que fan encara més atractiu el Principat. I és que ens estem reinventant».



Tot i això, el cònsol menor de la capital, Marc Pons, creu que no es tracta tant d’una reinventació sinó més aviat d’un «redescobriment». Ja que al parer de Pons, el que s’està fent és tornar a mostrar un seguit d’oportunitats i ofertes que el país «ja venia donant» abans. Doncs el Poblet de Nadal es complementa, per exemple, amb el turisme d’esquí i de compres que el Principat ja tenia.



Pons creu també que Andorra és una ciutat molt visitada, i a tal efecte, considera que és important «destacar». Com a tal, Andorra la Vella vol consolidar-se i ser l’edició «zero del Poblet de Nadal. Perquè és important que els turistes ens recordin i vulguin tornar a venir a passar les seves vacances de Nadal i altres èpoques al país». A més, i fent referència al Nadal, Pons va matisar que Andorra té unes particularitats molt singulars, doncs «està envoltada de muntanyes i neu», i tot conforma un paisatge més que idíl·lic que fa possible tenir un Poblet de Nadal «singular».