Tornada a la normalitat a Immigració

Després de la instal·lació d’un nou taulell dimecres passat amb l’objectiu del lliurament de targetes a les persones que únicament havien de fer aquest tràmit, la situació al servei d’immigració ha millorat molt en els darrers dies. «El temps d’espera s’ha reduït notablement, especialment avui» va declarar ahir a EL PERIÒDIC el director del Departament d’Immigració, Jesús Guardiet.



Dilluns i dimarts van ser els dies de més col·lapse de gent als serveis situats a l’Edifici de Serveis de l’Obac, on hi va haver acumulacions de gent molt més grans del que s’esperava i no es van poder gestionar els tràmits amb la normalitat habitual. Segons Guardiet, ahir dijous «ja només hi havia 18 persones de cua, una xifra molt més normal que la de principis de setmana». Ara mateix hi ha un total de sis llocs d’atenció al públic i un despatx circulant que, segons sembla, poden atendre a tots els ciutadans amb la rapidesa habitual. «El temps d’espera ha passat de més d’una hora a tan sols 10 minuts d’espera», va declarar el director d’Immigració, assegurant que a principis de setmana «els funcionaris van haver de quedar-se fins a les 14:30 hores atenent a usuaris, mentre que l’horari d’atenció oficial acaba a les 13».



Incidència habitual

Aquest incident és habitual en aquestes dates, atès l’imminent inici de la temporada d’hivern i l’aprovació de les quotes especials de temporada. Per tot això, el Servei d’Immigració rep un gran nombre d’usuaris per tramitar el seu permís de treball. A dia d’avui, però, el nombre de persones en espera se situa en una mitjana de 18 persones, una ràtio que no es va començar a consolidar fins ahir al matí. «La veritat és que des d’avui s’ha notat un canvi força gran en la rapidesa del servei», declarava un usuari que esperava per ser atès ahir al matí.



El 26 d’octubre el Govern va aprovar cinc reglaments de quota especial d’autoritzacions temporals per a la temporada d’hivern. Un mes després, el consum global de les quotes de temporada és del 34%, segons ha informat Estadística. Pel que fa a les places de personal extracomunitari, s’han utilitzat al 34,1%.