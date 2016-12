Els Bombers han realitzat 129 actuacions derivades d’incendis

La majoria d’incendis en edificis del Pirineu són causats per la incorrecta execució de la construcció, segons va explicar ahir el cap de la Regió d’Emergències de Lleida, Jordi Solà.



En molts casos, les xemeneies estan mal aïllades i en contacte directe amb la fusta o productes inflamables. Una de les recomanacions de seguretat és que els constructors segueixin unes instruccions detallades sobre la instal·lació del conducte de les xemeneies de les llars de foc, segons detalla RàdioSeu.



L’any passat, al Pirineu es van registrar 171 actuacions relacionades amb incendis d’edificis, i aquest any les intervencions en incendis ja han arribat a les 129. En destaca una a l’Alt Urgell el passat mes de març, en què va morir una persona com a conseqüència del foc.



Del total d’actuacions efectuades que van dur a terme els Bombers en incendis produïts en edificis de l’Alt d’Urgell durant el passat any; 51 van ser apagats a la Cerdanya, 33 a l’Alt Urgell, 32 a la Val d’Aran, 31 al Pallars Sobirà, 13 al Pallars Jussà i 11 a l’Alta Ribagorça.

Consell de prevenció / Els principals consells per evitar incendis als habitatges causats per llars de foc estan relacionats amb característiques constructives, el funcionament i el manteniment.

A més, Solà va remarcar que per encendre el foc s’ha d’evitar líquid inflamable, llenya verda, un volum inadequat de llenya i tenir roba a menys d’un metre de les flames.



Pel que fa al manteniment, es recomana dur-lo a terme un cop a l’any. I en relació amb la construcció, els Bombers recomanen executar les obres de les xemeneies perquè estiguin «ben aïllades i allunyades d’elements combustibles».



Solà va voler explicar aquests consells els dies previs a l’arribada de turistes al Pirineu «perquè prenguin consciència de la necessitat de netejar un cop a l’any les xemeneies i utilitzar-les de manera adequada per evitar ensurts», doncs no és la primera vegada que hi ha un incident d’aquestes característiques.