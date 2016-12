Els treballadors de l’Hospital fan una rifa per la Marató

Els treballadors de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell col·laboren amb la Marató de TV3 mitjançant una rifa solidària, que oferirà als participants desenes de regals donats per un gran nombre de comerços de la ciutat, segons ha informat RàdioSeu.



Per segon any consecutiu, els empleats del centre sanitari han impulsat la venda de butlletes, per un preu de 2 euros, i un sorteig que es farà un dia abans de l’esdeveniment: dissabte 17 de desembre a les onze del matí. Amb aquesta rifa, la plantilla de l’hospital urgellenc vol fer una aportació diferent a la Marató, en valorar que aquesta mena d’activitat pot permetre implicar més gent d’una manera més fàcil i, alhora, aconseguir una major recaptació per a la causa d’enguany.

Primera edició / L’any passat es va aconseguir recaptar 7.000 euros i es va sortejar 380 premis. Els tiquets ja estan a la venda en diferents punts de la ciutat, com la recepció del Sant Hospital i el SIAD, i es podran adquirir fins al mateix dia 17 just abans del sorteig. I demà, aprofitant el Shopping Night, també estaran al centre de la ciutat, al local de l’antiga botiga Dossis, per oferir les butlletes.