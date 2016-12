Viatge documental a l’allau d’Arinsal del 96

El 8 de febrer de 1996 Andorra va viure una de les allaus en zona habitada més gran d’Europa. Per sort, el fenomen, que va tenir lloc a la zona de les Fonts, no va causar cap víctima, malgrat que sí que va provocar importants danys materials. Coincidint amb el vintè aniversari de l’esdeveniment, el Centre d’Estudis de Neu i de Muntanya (Cenma) organitza l’exposició L’allau d’Arinsal. A través d’un gran nombre de material gràfic recopilat, la iniciativa proposa un viatge científic i documental que permet entendre millor els factors que van desencadenar aquell episodi, així com recordar la manera en què es va gestionar. La proposta també explica les tècniques implementades a posteriori per millorar la protecció i la seguretat i les diferències de gestió de risc d’allaus que hi ha actualment.



Segons va explicar el comissari de l’exposició, Marc Pons, una allau com la d’ara fa vint anys és «molt poc freqüent». En aquest sentit, Pons va remarcar «l’excepcionalitat» d’aquell episodi, malgrat que va indicar que «climatològicament es podria tornar a produir, tot i que té un període de retorn de centenars d’anys». En tot cas, va afegir, «no tindria les mateixes conseqüències» gràcies a les mesures de protecció que s’utilitzen en l’actualitat.



Al llarg del recorregut de l’exposició, l’usuari pot adquirir coneixements sobre conceptes claus com ara la definició de «risc» o de «perillositat», així com què és una allau o quins aspectes influeixen perquè aquest fenomen es produeixi. També dóna informació sobre els diferents tipus de despreniments que existeixen i es mostren diferents vídeos, del Principat i d’altres països, que evidencien l’excepcionalitat de l’episodi d’Arinsal de fa 20 anys.



L’exposició, adreçada tant al públic en general com a les escoles, es pot visitar a la sala Closeta de la Massana fins el 15 de gener i després, fins el 12 de març, a Andorra la Vella. També amb l’objectiu de donar més detalls sobre el despreniment d’Arinsal del 1996, el proper dia 15 de desembre s’emetrà un documental de 50 minuts de durada als cinemes d’illa Carlemany amb la veu de diversos testimonis i imatges espectaculars.