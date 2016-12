Notícia La Policia continua alerta pel vehicle que ronda per les escoles Els agents, que de moment no han detingut a ningú, han intensificat els controls Un grup d’alumnes a l’entrada d’una escola de la Massana. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Cos de Policia segueix en alerta pel presumpte vehicle que ronda les escoles amb la intenció de fer pujar-hi menors d’edat. Després de confirmar que un turisme circulava amb aquest objectiu per la Margineda i per Sant Julià de Lòria, ara els agents estan investigant un altre possible cas a la parròquia d’Escaldes-Engordany. Segons van indicar fonts de la Policia, fins ara, per sort, cap menor ha respost als suggeriments del presumpte autor dels fets.



De moment, tal com van assegurar els agents de Policia, no hi ha cap persona detinguda però la investigació segueix oberta. De forma preventiva, a més, diversos vehicles policials patrullen per totes les escoles del Principat especialment a les hores d’entrada i sortida dels alumnes.



Per la seva banda, el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va explicar en declaracions a RTVA que estan treballant conjuntament amb la Policia. Així mateix, va confirmar que diferents associacions de pares s’han posat en contacte amb el ministeri per mostrar-los el seu neguit. «Són preocupants. Estic a l’expectativa del que digui la policia», va manifestar el ministre.



Amb tot, Jover també va demanar que no es creï una excessiva alarma entorn del cas, i va recordar que s’han intensificat els controls policials als entorns escolars. El responsable del ministeri d’Educació també va demanar atenció i que els joves siguin «extremament prudents i, evidentment, no anar amb persones desconegudes».



Avís sobre la difusió de missatges / La Policia també va emetre ahir un comunicat avisant que l’increment de l’ús de les noves tecnologies com a eina habitual de comunicació ha fet créixer una gran quantitat de notícies en forma de missatges que circulen pels serveis de missatgeria instantània o bé a través de les xarxes socials. Molts d’aquests missatges, manifesten, comporten neguit a la ciutadania i contenen informació que arriba distorsionada o són directament falsos.



Els agents recomanen assegurar que l’origen dels missatges que es difonen provingui de fonts conegudes i oficials. De la mateixa manera, recorden que cert tipus de contingut pot tenir conseqüències legals per la persona que difon el missatge, tot i no haver creat el mateix.