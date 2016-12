Notícia La tercera col·lecta de sang de l’any obté 263 bosses El 2016 s’han aconseguit un miler d’extraccions en les tres campanyes La Marató de sang del mes d’abril. Autor/a: TONY LARA

La tercera campanya d’extraccions de sang de la Creu Roja ha finalitzat amb 263 extraccions en dos dies. A més, hi va haver 45 oferiments, és a dir, persones que volien donar sang però que no ho van poder fer per diversos motius, com poden ser l’edat, el pes, la salut o haver donat sang fa menys de dos mesos.



La Creu Roja ha valorat molt positivament la resposta obtinguda en aquesta última campanya per part de la població, que se suma a l’èxit de l’anterior col·lecta, la del mes de juliol, que va aconseguir més de 250 donacions. L’entitat va emetre una nota de premsa per agrair a tothom «la seva participació, ja que el sistema sanitari sempre requereix de disponibilitat de sang, per exemple, per poder fer transfusions en casos d’urgència, com ara accidents o operacions quirúrgiques».



MIL DONACIONS L’ANY / Amb la campanya de finals de novembre han estat tres les col·lectes de sang que s’han realitzat el 2016. A l’abril, la Marató de donants va batre el rècord de donacions en una sola jornada després d’arribar a les 440 i sumar 142 donants nous, que mai abans havien participat en una campanya d’extraccions de sang. Durant l’any s’han obtingut, en total, unes mil donacions de mig litre de sang.



La Creu Roja Andorrana segueix realitzant accions de sensibilització per fidelitzar les persones que fan aquestes aportacions de mig litre de sang i mitja hora del seu temps, amb el Som donants d’alçada, a més de captar-ne de noves.



Per a la campanya del mes de novembre la Creu Roja ha tingut la col·laboració d’Assegurprevenció, dels ministeris de Salut i Afers Socials, del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, del Comú d’Escaldes-Engordany i del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, amb el qual l’Hospital manté la col·laboració, ja que a Andorra no té capacitat per mantenir un banc de sang i teixits.