Grandvallet: «La igualtat no existeix per als discapacitats» La presidenta de la FAAD reclama la discriminació positiva Assistents a l'acte, ahir.

La Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) va celebrar ahir un acte en motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat al Consell General i que va consistir en una taula rodona en què Anna Tohà, Neus Banús i Montserrat Llampayas, mares de persones amb discapacitat, van explicar la seva experiència davant del públic assistent.



Durant el seu discurs, la presidenta de la FAAD, Agustina Grandvallet, va posar de relleu que, malgrat tota la feina legislativa que s’està duent a terme, encara queden «molts murs per enderrocar» en una societat que «encara cataloga les persones amb capacitat diversa com a persones totalment impossibilitades o només capacitades per fer determinades tasques o feines».



Grandvallet també va manifestar que, si cal, «s’ha d’aplicar la discriminació positiva per garantir els drets de les persones amb discapacitat», afegint que és «el Govern qui ha de garantir la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la societat».



L’acte va ser inaugurat pel síndic general, Vicenç Mateu, amb la presència del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot.