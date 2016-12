Notícia Behabitat busca productors de fusta andorrans La constructora espanyola aposta pels materials de proximitat Una de les obres de Behabitat, a Lleida. Autor/a: BEHABITAT

La constructora espanyola Behabitat està buscant productors de fusta andorrans per implantar-se al Principat. Segons expliquen els seus promotors, «volem que la fusta de les nostres cases sigui de proximitat i per aquest motiu estem buscant productors andorrans, perquè és una llàstima que hàgim de portar la fusta d’Àustria».



A més, un dels tres socis de la constructora, Oriol Aubets, assegura que a Espanya el sector «està en mans de molt pocs, i els preus són tan elevats que ens surt més a compte portar la fusta de fora, amb tot el que això comporta».



Behabitat / Una de les novetats que ofereix Behabitat és la construcció d’habitatges plurifamiliars passives, és a dir, edificis autosuficients a nivell de recursos energètics i realitzats en fusta. Amb tot, el seu objectiu és aconseguir que a les ciutats hi hagi «construccions en alçada, edificis plurifamiliars, fets amb fusta i totalment passius».



Aubets destaca que després de treballar en la direcció d’obres de diversos projectes d’aquest tipus «vam veure que hi havia coses a millorar i que nosaltres podíem donar-los una solució». I és que «oferim edificis racionals, en els quals es redueixen els costos mediambientals i també els econòmics». A més, el soci puntualitza que a més d’aquesta «racionalitat», les cases de Behabitat es realitzen completament a gust del client i amb acabats com els d’una construcció tradicional.



Construccions econòmiques / Pel que fa al preu de construcció d’aquest tipus de cases, segons detalla la constructora, és similar al de les tradicionals, «encara que amb importants diferències a nivell de consum». I és que «el nostre preu mitjà és de 800 euros el metre quadrat, que pot pujar o fins i tot baixar depenent dels acabats i el disseny. Però l’important és que els nostres habitatges no generen costos mediambientals i sobretot redueixen sensiblement el consum energètic, ja que una casa tradicional unifamiliar consumeix de mitjana uns 1.800 euros a l’any i les nostres cases uns 300. És un estalvi gens menyspreable», destaca Aubets.



Behabitat garanteix que la fusta que utilitzen a casa seva mai prové de boscos salvatges sinó de boscos creats per a l’explotació forestal.