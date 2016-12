Notícia Expectació al territori per les obres a Tresponts Aquest desembre es licitaran i començaran l’octubre del 2017 Les malles protectores al congost de Tresponts. Autor/a: RADIOSEU

L’Ajuntament de Coll de Nargó ha valorat positivament la resposta rebuda per part del Departament de Territori de la Generalitat a les preguntes que el consistori ha formulat sobre l’estat del projecte del túnel de Tresponts. L’alcalde, Martí Riera, va fer dilluns un requeriment a la Conselleria després dels darrers accidents a la C-14 a l’Alt Urgell per la caiguda de roques, en un dels quals un jove nargoní va patir ferides greus per l’impacte d’una pedra que va entrar al seu vehicle.



En un comunicat adreçat als veïns, Riera ha explicat que dimecres va rebre les trucades explicatives del Departament de Territori, a través del cap de l’àrea de Mobilitat, que li va anunciar «els terminis en els quals es podien comprometre, essent totalment realistes».



Segons informa RàdioSeu, la resposta de la Generalitat també detalla que «durant aquest mes de desembre de 2016» es durà a terme la licitació de les obres. Passats els terminis legals, es realitzarà l’adjudicació de l’obra, que es farà pública al mes de juliol de 2017. Finalment, al mes de setembre es farà la contractació definitiva, i les obres del túnel començaran entre octubre i novembre de 2017.



L’alcalde de Coll de Nargó ha agraït també «la diligència de la resposta» per part del Govern de Catalunya i detalla que li han matisat en les converses que «tot i que els terminis semblen llargs, cal pensar que es tracta d’una obra d’una quantia de 40.000.000 euros, cosa que fa que s’hagi de ser extremadament curós en tot el procediment i això inevitablement requereix el seu temps, pel que fa a terminis d’exposició o bé al·legacions».