Notícia Tret de sortida a ‘El Món Màgic de les Muntanyes’ Actuació dels Diables de l’Alt Urgell, projecció d’un ‘mapping’ i focs artificials Cartell de les activitats nadalenques

La Seu d’Urgell encetarà oficialment la programació nadalenca de ‘El Món Màgic de les Muntanyes’ avui dissabte a les set de la tarda, amb la cerimònia de l’encesa de llums ornamentals dels carrers i places de la ciutat.



L’acte s’iniciarà a la plaça Soldevila (davant del Centre Cívic El Passeig), amb l’animació dels Diables de l’Alt Urgell i els minairons. La cercavila acabarà a la plaça dels Oms, tot passant pel carrer Major.



El tret de sortida a les activitats de Nadal continuarà a dos quarts de vuit del vespre amb la projecció d’un mapping a la façana de la Catedral de Santa Maria d’Urgell. La traca final de l’encesa de llums està prevista a tres quarts de vuit, també a la plaça dels Oms, amb un castell de focs, de nou a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell segons informa RàdioSeu.



Un any més, El Món Màgic de les Muntanyes de la Seu d’Urgell també inclou la celebració dels tradicionals mercats de Nadal a la plaça de Sant Josep de Calassanç. El primer dels quatre que s’organitzaran els pròxims quatre dissabtes, s’obrirà a les deu del matí i es tancarà a les vuit del vespre.



En aquest mercat nadalenc es podran comprar tot tipus de productes artesanals, ja sigui per a la decoració de Nadal (elements pel pessebre, espelmes i centres de Nadal) o per a regals de bijuteria, ceràmica, quadres, cistells, sabons i cosmètica natural, labors i manualitats, productes tèxtils i productes alimentaris elaborats al territori.



La Seu d’Urgell té programades 60 activitats adreçades a petits i grans que tindran lloc durant el mes de desembre i gener.