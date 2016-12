Notícia Xerrada informativa sobre les subvencions agràries Unió de Pagesos valora la rectificació de les retallades a la ramaderia ecològica Protesta a la N145 per protestar per Autor/a: RÀDIOSEU

Unió de Pagesos va oferir ahir a la Seu d’Urgell una xerrada informativa per explicar l’estat actual de les retallades en diferents ajuts agraris i com afecta cada explotació. L’acte es va fer ahir a les 8 del vespre al CETAP-Telecentre, a la tercera planta del complex cultural Les Monges.



UP reclama al Govern català i a la resta d’administracions «prou retallades als ajuts agroambientals, de ramaderia ecològica, de plans de millora d’IC de muntanya». Per això, en aquesta reunió informativa a la Seu s’hi va explicar la situació actual, d’acord amb les darreres informacions de què disposa el sindicat, i les noves accions que preveuen dur a terme per defensar els interessos del col·lectiu al Pirineu.



Unió de Pagesos ha valorat positivament el fet que han aconseguit «que el Govern rectifiqui la decisió de retallar un 20% els ajuts agroambientals en ramaderia ecològica». Tot i això, l’entitat recorda que encara hi ha d’altres greuges que no s’han solucionat i que per això «cal continuar lluitant per revertir la resta de retallades». En aquest sentit, UP assegura que tenen propostes per arribar a una solució i que recuperar les partides perdudes «és possible». El setembre passat, els ramaders de l’Alt Urgell van dur a terme una marxa lenta per la carretera N-145, entre la Seu i Andorra, per denunciar el perjudici econòmic que la retallada a la ramaderia ecològica podia suposar a l’Alt Urgell i la Cerdanya, i que van xifrar en prop d’un milió d’euros.