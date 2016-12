Un macropont incert

Arribat el macropont, un dels més llargs dels últims anys –que coincideix amb només tres dies laborables i, per tant, els treballadors espanyols poden arribar a sumar fins a nou dies de festa–, les previsions positives que fins ara vaticinaven la majoria de sectors sembla que es comencen a posar en seriós dubte. Segons el president de la Unió Hotelera, Manel Ara, encara no se sap «ben bé quina serà l’ocupació dels pròxims dies ja que encara no es tenen dades del tot fiables».



Per una banda, Ara va afegir que hi ha molts hotels que «no han obert» a raó de «la variació fins a darrera hora de l’obertura de les estacions d’esquí», el que fa preveure un pont «no tan bo com es pensava en un principi». Per altra banda, el fet de tractar-se d’un pont «dividit en dos caps de setmana» fa que, malgrat la incertesa d’aquest cap de setmana, «les dades remuntin notablement pel que fa al del 9, 10 i 11 de desembre». A més, el president de l’agrupació va destacar que es tracta d’un fenomen extensible «a la resta de territoris», és a dir, tant a la resta dels Pirineus espanyols i francesos –amb tan sols una previsió del 60% d’ocupació per aquests primers dies– com als hotels i allotjaments de la costa. Malgrat tot, les parròquies que més se’n beneficiaran seran les «centrals», va destacar Ara, preveient-se en aquestes una ocupació «força més elevada que en la resta».

125.000 vehicles / La previsió del Departament de Mobilitat i Transport Públic és l’entrada de 125.000 vehicles, des d’ahir a les cinc de la tarda fins al diumenge 11 de desembre. Es tracta d’unes xifres «superiors a les del pont de 2011», segons Mobilitat, un any en què també hi va haver un pont que va englobar dos caps de setmana. Pel que fa a l’entrada i sortida de vehicles, la frontera espanyola va registrar un trànsit intens ahir fins a les set de la tarda per entrar en territori andorrà, i demà es preveuen col·lapses d’entrada entre les deu del matí i la una de la tarda, i de sortida entre les cinc i les set de la tarda. El següent cap de setmana, divendres 9 es preveu un trànsit dens d’entrada entre les nou del matí i les dues de la tarda, i des de les quatre de la tarda fins a les vuit del vespre, mentre que per diumenge 11 es calcula una operació sortida complicada entre les nou del matí i les tres de la tarda.



Quant a la frontera francesa, l’operació entrada d’avui es preveu densa entre les nou del matí i les dues de la tarda, mentre que la sortida de diumenge tindrà els seus pics de màxima afluència entre les nou del matí i la una de la tarda, i de les tres a les cinc de la tarda. En relació al següent cap de setmana, l’operació entrada més important es preveu divendres de les vuit del matí a la una de la tarda, i de les quatre a les sis de la tarda, mentre que diumenge es calcula una sortida important de vehicles de nou del matí a la una de la tarda, i de les tres a les cinc de la tarda.



Les dades contradiuen les previsions de la Unió Hotelera en referència a la baixa presència de turistes que es preveu en relació als altres anys. Així doncs, ens apropem a un dels ponts amb més interrogants dels darrers anys, en què cap dels sectors té gaire clar quin serà el nombre definitiu de persones que arribaran al país al llarg dels propers nou dies.

Neu per a tothom / Pel que fa les estacions d’esquí, aquestes obriran finalment gran part de les seves pistes i podran satisfer amb escreix els esquiadors que pugin aquest cap de setmana. A més, el temps es preveu molt favorable, amb poca presència de núvols, força estones de Sol i molt de fred, el que contribuirà al manteniment de la neu que ha caigut aquests darrers dies.



A Vallnord, l’estació gaudirà d’unes cotes de neu dels 10 als 50 centímetres, amb neu pols a totes les instal·lacions. De remuntadors, se n’obriran un total de 28, mentre que seran 37 el nombre total de pistes obertes. Si parlem de Grandvalira, les cotes de neu s’estenen dels 20 als 50 centímetres, amb una qualitat de la neu també excel·lent i un temps radiant. Quant a les instal·lacions, els usuaris podran utilitzar gairebé 50 telecadires i teleesquís i podran esquiar per més de 60 pistes.



Les temperatures aniran dels tres graus negatius fins als vuit positius en zones del sector de Pal-Arinsal.