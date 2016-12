Nacho Martín i Stevic són dubte per al partit contra l’Estudiantes

Nacho Martín i Oliver Stevic estan tocats físicament i són dubte per al partit de demà a la pista del Movistar Estudiantes (18.30 hores). Això pot suposar un gran contratemps per a un MoraBanc que ha dissenyat una plantilla amb onze jugadors del primer equip. Guille Colom acumula dos minuts en pista en els nou partits que han disputat els tricolors i sembla no ser, a hores d’ara, un recurs de garanties per entrar en rotació durant els partits. Així doncs, el tècnic pot trobar-se amb només vuit jugadors amb els quals repartir els 40 minuts al Barclaycard Center i per això ahir va desitjar: «Esperem tenir-los, encara que no sigui al 100%».



Nacho Martín arrossega molèsties a un turmell i tan sols ha fet mig entrenament al llarg de la setmana; Stevic, de la seva banda, va rebre un cop la setmana a Fuenlabrada als peroneals i tampoc ha pogut treballar a fons. Peñarroya viu la situació amb resignació: «Són situacions normals al llarg d’una temporada». Sí va lamentar, no obstant, que la situació ha afectat a l’hora de preparar el partit: «No hem pogut treballar en condicions normals aquesta setmana . Ha estat complicada, però és el que toca».



El MoraBanc continua en zona de privilegi malgrat la derrota de la setmana a Fuenlabrada amb un bagatge de sis triomfs i tres derrotes, però si al Poliesportiu ho ha guanyat tot, de quatre desplaçaments només ha estat capaç de vèncer a Manresa. Andrew Albicy va opinar ahir que per millorar els números a domicili «hem de ser més combatius. A Fuenlabrada vam vacil·lar una mica i haurem d’estar més concentrats si volem aspirar a la victòria». El tècnic, per contra, va magnificar les dificultats que gairebé tots els equips de l’ACB tenen quan juguen lluny del seu públic: «Per a tots és complicat, la regularitat només la tenen els equips grans i nosaltres sabem que fora només hem tret un partit però contra el Fuenlabrada vam estar millor. Vam tenir dos moments dolents que ens van fer anar a remolc i no vam ser capaços d’aixecar-ho, però cada dia estem més preparats. Que què ens falta a domicili? Guanyar, i això es fa jugant bé».

Jackson, màxim anotador de l'ACB / El rival tampoc és que estigui per tirar coets. Té els números del MoraBanc a la inversa –tres triomfs, sis derrotes– i arriba a la cita després de perdre els dos últims partits. D’ells, però, és el màxim anotador de l’ACB, el base Edwin Jackson, que té un promig de 20,6 punts per partit. Una dada que a Peñarroya no li treu la son: «Si fa 38 punts i perden, que continuï liderant la classificació d’anotadors. Precisament el que em preocupa és que no destaquin altres jugadors que ho estan fent en les darreres jornades i tenen qualitat per fer-ho.



Parla de jugadors com Jaime Fernández, Goran Suton, Sitapha Savané, Ali Traoré, Jamar Wilson o Darío Brizuela. I també li preocupa l’afició, un sisè home amb molt de múscul: «Omplen la pista amb 10.000 persones». Un factor a tenir en compte perquè l’Estudiantes arriba al partit amb certa necessitat de guanyar igual que un MoraBanc que no vol perdre més distàncies amb el novè classificat.