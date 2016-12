L’FC Andorra iniciarà demà una marató de partits a Sant Cugat

L’FC Andorra afronta un tram clau per a les seves aspiracions. Li espera una marató de tres partits en set dies. Aquest cap de setmana hi ha jornada de descans a la Primera Catalana però l’equip tricolor aprofitarà per jugar un dels dos partits que té pendents de jornades anteriors provocats pels compromisos de la selecció. Demà es desplaçarà a Sant Cugat per jugar a les cinc de la tarda, dijous viatjarà a Llagostera i el diumenge de la setmana que ve, que es reprèn la lliga, es desplaçarà al camp del líder Horta.



Respecte al partit a Llagostera, en principi s’havia de disputar al Principat com així diu el calendari però la Federació Catalana de Futbol ha decidit que es jugui al Gironès i el de la segona volta a la Borda Mateu, fet pel qual l’entitat que presideix Albert Ferré ha presentat un recurs amb la intenció d’evitar tres desplaçaments seguits en tan poc temps, sobretot ara que els d’Emili Vicente porten dues derrotes seguides.



En tot cas, sumar els sis punts demà i dijous permetria els tricolors arribar al partit contra l’Horta compartint la primera posició: «Ara mateix estem immersos en una dinàmica negativa, però tenim confiança en nosaltres mateixos. Aquest equip té molt crèdit», va assegurar un Kike Espinosa ranquejant per una tendinitis al genoll que arrossega des de fa dos partits però que no l’impediran entrar a la convocatòria.



Un contratemps important és la baixa de Marc Pujol, que continua amb el turmell tocat. L’altre, que el Sant Cugat està invicte a casa, on suma tres triomfs i tres empats.