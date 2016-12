Els quatre primers contra els quatre últims a la Lliga de futbol

La Lliga Nacional no s’atura aquest diumenge malgrat el pont de la Puríssima que s’apropa i la desena jornada destacarà pels enfrontaments entre els quatre primers i els quatre últims.



La UE Santa Coloma, l’únic que manté el caseller de derrotes a zero, estrena el lideratge –i en solitari– davant el cuer Jenlai, que porta cinc derrotes consecutives en l’últim partit de la jornada, al Centre d’Entrenament de la FAF (18.00h).



El Tic Tapa Sant Julià, que també s’estrena com a segon classificat després de dos mesos i mig al capdavant de la taula, es medirà dues hores abans en el mateix escenari davant l’Assegurances Generals FC Ordino.



I per obrir boca, a les 12.00 hores hi ha dos partits: al camp de Prada de Moles, un Encamp que ha perdut el set últims partits es medeix al Lusitans; i al Centre d’Entrenament de la FAF s’enfronten el The New 1978 Engordany i el Don Denis FC Santa Coloma.