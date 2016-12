La ‘interpretació’ de la regla d’or enfronta els grups parlamentaris

Els presidents dels tres grups parlamentaris (Liberal, Demòcrata i Mixt) es van reunir ahir al Consell General per celebrar una sessió ordinària de la Junta de Presidents.

Durant la reunió, segons va detallar la subsíndica general, Mònica Bonell, es va obrir un debat força intens sobre els terminis de presentació del marc pressupostari. I és que hi ha grups –en concret, el Liberal– que són partidaris de presentar-lo cada any i altres que veuen més «pràctic» presentar-ne un a quatre anys vista «i després anar-lo actualitzant» en funció del pressupost, va detallar Bonell.

Diferències en la interpretació / Tot ha esdevingut, segons la subsíndica, per un tema d’«interpretacions». Ja que sembla que la llei no és del tot clara i que en la regla d’or es dóna peu a diverses interpretacions en relació als terminis en què cal presentar el marc pressupostari. En derivació d’aquests dubtes, el Consell General va encarregar un estudi a un expert per a què interpretés la llei i elaborés un informe amb les conclusions.



Com a resultat, l’expert ha acabat concloent que la llei estipula que el marc pressupostari s’ha de presentar i aprovar cada any. Un fet que es desvia de la intenció principal que tenia el grup Demòcrata, ja que es va elaborar la llei amb la idea que el marc pressupostari s’hagués d’aprovar només un cop durant la legislatura.



En derivació de la conclusió de l’expert, el Consell General ha decidit aprovar de nou el marc pressupostari pel proper any, en concret, s’entrarà a debat parlamentari el 10 de gener. Tot i això, el grup Demòcrata creu que presentar el marc cada any no és una sol·lució «pràctica». Ja que «s’han de seguir una sèrie de passos, com presentar els objectius i aprovar-lo abans del pressupost, i tot això fa que el termini per poder presentar un marc cada any sigui molt just», va matisar Bonell.



Per aquest motiu, la comissió de finances revisarà la regla d’or i mirarà «que és el que dóna peu a aquestes interpretacions dispars a la voluntat legislativa que tenien en un principi els membres de la passada legislatura», va detallar la subsíndica.



La idea és que un cop la comissió esbrini on es generen els dubtes, aquests es puguin redactar de forma més clara i modificar la llei perquè quedi palès cada quan s’ha de presentar el marc pressupostari. Tanmateix, Bonell va detallar que la voluntat del grup Demòcrata és presentar-lo cada 4 anys, i si la comissió revisa la regla d’or i veu que aquesta acció és la més pràctica, es variarà perquè així quedi escrit i no es creïn més dubtes.

Abans del pressupost / Un altre fet que s’ha comentat durant la Junta de Presidents és que la llei estipula que el marc pressupostari s’ha de posar a tràmit abans de presentar el pressupost. I segons va indicar Bonell, aquest any no s’ha fet així, ja que «s’ha entrat el marc pressupostari i el pressupost a l’hora».



De cara a l’any vinent, però, això canviarà. Doncs com va detallar la subsíndica, el 10 de gener es debatrà el marc pressupostari i dos dies després, el 12 de gener, es debatrà –en una sessió parlamentària– el pressupost. Amb la possibilitat de presentar-hi esmenes a la totalitat.

Afectació als comuns / El fet d’haver de presentar el marc pressupostari cada any i no a quatre anys vista com es preveia en un principi, podria afectar també a les diferents administracions comunals.



Tot i això, Bonell no va saber especificar ahir si efectivament els comuns hauran de fer algun canvi derivat d’aquesta diferència de terminis. I és que la subsíndica va especificar que per ara s’ha valorat el cas només en afectació «al Consell General, per tant, encara no hem valorat quina conseqüència pot tenir en els comuns».

Altres aprovacions / Durant la Junta de Presidents també es va parlar de la Sessió Tradicional de Sant Tomàs, que tindrà lloc el dia 21 de desembre. A més, es va aprovar el finançament de dues campanyes portades a termes des del Consell d’Europa de cara a l’any vinent. Una d’elles relacionades amb la lluita contra la violència de gènere i violència domèstica.

Així mateix, es va aprovar un conveni entre el Consell General i el comú d’Andorra la Vella en relació a l’assemblea de tardor de l’OSCE que tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 d’octubre a Andorra. En concret, i seguint l’acord, l’esdeveniment es realitzarà al Centre de Congressos de la capital i tindrà un cost total de 46.666 euros.