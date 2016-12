Realitats que encara no han estat abordades

L’associació Som Com Som i el Govern (des de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat) han elaborat dos díptics informatius contra la discriminació i a favor del respecte i la igualtat. En els fulletons es recullen frases com: «Els drets de les persones Lgbtiq són drets humans», «digues no a la Lgbtiqfòbia» o «sense respecte no hi ha tolerància i sense tolerància no hi ha igualtat!».



Els díptics també parlen sobre la diversitat afectivosexual, l’orientació sexual i la identitat de gènere. Segons es detalla en un dels fulletons, les discriminacions de la sexualitat «donen resposta a les diverses formes de sentir-la i viure-la».



A més, «la manera com això passa permet (auto)identificar i (auto)conèixer els éssers humans com a homes o dones, que poden ser heterosexuals, homosexuals, bisexuals o transsexuals».

Tanmateix, l’associació destaca que la transsexualitat i la disfòria de gènere són «dues de les realitats menys abordades» i que acostumen a ser «erròniament confoses amb l’homosexualitat, el transvestisme o el transformisme». Quan ser transsexual «no té cap relació amb l’orientació sexual».



Procés d’acceptació / Un altre fet que es destaca en els díptics és que –per manca d’informació– hi pot haver problemes en el desenvolupament harmònic i sa de la persona.

A més, es detalla el procés pel qual generalment passa una persona homosexual i transsexual. I segons els fulletó, aquest es composa de vuit punts: sentiment de diferència, negació, homofòbia/transfòbia interioritzada, manifestació i definició, exploració, experimentació i intimitat, autoacceptació i integració, consolidació de la identitat i revelació de la identitat o l’orientació.



En total, s’ha fet una primera tongada de 1.000 díptics, però la intenció és «anar-ne fent més i de diferents temàtiques», segons destaca el president de Som Com Som, Carles Perea. Tot i que encara no es té present quins seran aquests futurs fulletons, Perea matisa que tindran l’objectiu de conscienciar i eradicar els estereotips que encara hi ha avui en dia entorn a les persones Lgbtiq.



Per ara, els díptics es reparteixen als diferents ministeris, als instituts del Principat, als CAPs i als departaments de joventut dels comuns, així com a l’associació i a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat.

D’altra banda, el psicòleg Gabriel J. Martín va oferir ahir la conferència L’homofòbia vista des del paradigma de la desigualtat social en la qual es va parlar del desconeixement que té la societat sobre les persones Lgbtig.