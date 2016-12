El Govern crea un itinerari per promoure l’activitat física

El Govern i els comuns van presentar ahir el projecte Camí saludable dels drets humans d’Andorra. Un projecte que ha estat seleccionat per l’OMS (Organització Mundial de la Salut) pel seu caràcter transversal i per complir amb les directrius i recomanacions propugnades per l’organisme internacional. La iniciativa té l’objectiu de crear un itinerari per promoure la pràctica regular d’activitat física.



El camí tindrà un recorregut de 30 quilòmetres, unint Sorteny i Ordino i el Coll de Jou i Sant Julià de Lòria. A més, el ministre de Salut, Carles Álvarez, va ressaltar que els 30 quilòmetres del camí coincideixen amb els 30 drets humans que recull la Declaració universal dels drets humans de les Nacions Unides. Al mateix temps, el camí ha de ser una «eina pedagògica i de desenvolupament econòmic dirigida a la població nacional i visitant, en la qual es poden dur a terme vàries activitats destinades a difondre la identitat i la cultura andorrana, així com l’entorn i el medi natural, tot afavorint la cohesió social per mitjà del foment i la divulgació dels drets humans», segons matisa el Govern.