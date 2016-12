Xeridell i l’Escola Andorrana impulsen unes tasses solidàries

En el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, els tallers ocupacionals Xeridell han llençat una línia de tasses per commemorar la diada. El disseny de la tassa l’ha elaborat Aina Oriol, una alumna de 4t d’ESO de l’Escola Andorrana de Santa Coloma. Segons ha informat l’ANA, Oriol ha estat la guanyadora d’un concurs en què hi han participat 90 companys.



Com a premi, ahir es va homenatjar Oriol amb una tassa guarnida amb el seu propi dibuix, feta al Taller Xeridell. Aquestes tasses es vendran amb la idea d’aconseguir «la màxima difusió possible» i amb l’objectiu de «sensibilitzar la societat», segons va matisar la directora tècnica de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, Agatha Moya.



Precisament, la guanyadora va deixar clar que amb el seu disseny va voler «exemplificar que no hi ha cap desigualtat, que som tots iguals». Per això, ha dibuixat quatre nens iguals, però de diferents colors, perquè, «a la vegada, som diferents». Oriol també va assegurar que se sent «orgullosa» de poder veure estampada la seva creació a les tasses que fan els usuaris de Xeridell i aquestes tinguin un fi solidari.

Major difusió / La directora tècnica de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, Agatha Moya, va explicar que la idea era fer una línia de producte per commemorar el Dia de les Persones amb Discapacitat.



Per aquest fet van contactar amb el centre de Santa Coloma, el qual de seguida va dir que sí i va donar «una resposta espectacular». Així, Moya va insistir en el fet que amb la tassa es busca «sensibilitzar la societat», gràcies a un producte que «és per a tothom» i que, per tant, és fàcil que tingui una elevada difusió.



A l’acte organitzat per agrair la tasca d’Oriol i de tots els alumnes de l’Escola Andorrana de Santa Coloma hi van assistir també la presidenta de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), Agustina Grandvallet, i la directora general de l’EEensm, Celine Mandicó.