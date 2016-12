Els 12 contes de terror d’Arrabal, en versió paper

El recull de relats de terror Sitra Ahra, de David Arrabal, ha sortit en format paper i es pot comprar a la llibreria la Puça. El volum manté el títol original, el mateix amb què es va fer la versió digital, tot i que amb una altra portada ja que Facebook en va censurar la primera versió. Com a novetat, el llibre ha estat reestructurat, i inclou 18 dibuixos de la il·lustradora cordovesa María Pizarro, amb qui Arrabal ja havia col·laborat amb el conte Antares.



Sitra Ahra ha estat prologat per l’escriptor Juan de Dios Garduño, que en diu el següent: «Sitra Ahra és l’arbre que representa l’Altre Costat, la foscor, la maldat del món, de l’home. Amb aquesta premissa, Sitra Ahra recull 12 relats de terror que s’aixopluguen a l’ombra d’aquest macabre freixe. 12 històries acompanyades per 18 il·lustracions que portaran el lector a submergir-se en la més menyspreable misèria humana, vivint situacions que van poder succeir, algunes que succeeixen i, per descomptat, altres que succeiran. David Arrabal i María Pizarro us presenten la seva obra més macabra fins a la data, on homes, fantasmes i dimonis campen al seu aire emanant maldat, egoisme i violència. Us atreviu a mirar cara a cara a Sitra Ahra?».

CÀBALA / Sitra Ahra és un vocable hebreu cabalístic que es refereix a l’Altre Costat, el costat fosc, aquella part de la realitat que no està continguda en les formes visibles de la creació. És el regne de la foscor original i de les energies o poders aparentment caòtics que existeixen fora de l’estructura racional de l’univers. És el costat fosc de l’arbre còsmic, (o eix del món) i un mirall negatiu de la llum i l’ordre. Correspon al Nigthside o costat ocult de les esferes de la vida, que és governat per Lilith.



Segons les creences hebrees i jueves, Lilith és la primera dona de la creació, i mare dels dimonis, la reina de la nit. Va ser la primera parella d’Adam, però es va negar a mantenir relacions sexuals amb ell i va marxar a copular amb altres éssers, engendrant nens demoníacs. Després de la rebel·lió de Lilith, Déu va decidir crear una nova dona per a Adam, feta a partir de les seves costelles perquè fos més dòcil: Eva.



No és la primera vegada que Arrabal s’endinsa en la foscor per escriure les seves obres: de fet, la seva novel·la es pot qualificar de gòtica, ja que no acostuma a mostrar la cara més amable de la humanitat. Per exemple, a Proyecto Dante: Andorra Arrabal s’imagina un apocalipsi zombi al país, i a El sueño inefable el protagonista s’endinsa en un món fosc i perillós. L’autor també ha escrit Cuatro días de oscuridad.