Avís a les escoles sobre el vehicle desconegut

Els centres escolars han rebut un comunicat des del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior arrel del presumpte intent per part d’un desconegut de fer pujar un nen en un vehicle.



Durant els darrers dies les xarxes socials s’han omplert d’alertes al voltant d’aquest fet. La Policia d’Andorra, en vista de l’alarma ciutadana que s’ha creat, ha decidit investigar el cas. En el comunicat també s’especifica que la Policia ha «confirmat» l’intent d’establir contacte per part d’un desconegut amb un nen.



Per aquest motiu, el Ministeri demana als directors dels centres escolars que prenguin certes vies de prevenció.

Prevenció / Una de les mesures que hauran de seguir els centres és recordar als alumnes les mesures bàsiques de seguretat que han de seguir quan es desplacen fora de l’escola, com «no pujar a vehicles de desconeguts, no fer cas a les indicacions de persones desconegudes o anar sempre acompanyats d’adults i/o altres menors en la mesura del possible».



Tanmateix, el Ministeri recorda que en el cas d’entrar en contacte amb persones sospitoses, «el primer adult que en tingui coneixement ha d’anotar el major nombre de dades possible que pugui aportar el nen». Així mateix, s’han de fer arribar a la Policia les informacions d’actituds sospitoses que puguin arribar a detectar al moment de constatar-les.



Finalment, en el comunicat enviat es detalla que els centres escolars del país han d’informar sempre als pares del menor sobre la situació en qüestió i demanar la seva col·laboració en la detecció de possibles actituds sospitoses o actes de sospita.

Reforç de la vigilància / Amb tot plegat, el Ministeri assegura que el Cos de Policia ha reforçat la vigilància i que treballa activament en la resolució del cas. Per ara, però, no hi ha hagut cap detingut ni s’ha esclarit el causant dels fets.