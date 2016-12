Meritxell i Vivand s’uniran en un mateix eix comercial i sota un únic nom

Els comerciants de Meritxell i Vivand s’unificaran per crear un únic eix comercial. Així ho va comunicar la presidenta de l’Associació de Comerciants i Propietaris de l’Avinguda Meritxell, Sònia Yebra.

Segons Yebra, el comú de la capital els va trametre un full amb tres preguntes clares: si volien ser un mateix eix comercial, si volien tenir un mateix embelliment i si volien estar sota un únic nom. Les dues primeres preguntes van ser aprovades dijous per unanimitat durant una reunió d’ambdues zones comercials. I la darrera és una qüestió «que haurem d’analitzar amb els dos comuns». La presidenta, però, va assegurar que la paraula «Andorra» ha de sortir en algun lloc del nom. Així com que Meritxell i Carlemany possiblement no sortirien degut a la seva llargada.



Els comerciants van trametre ahir les respostes al comú de la capital, per tant, va destacar Yebra, «esperem començar a treballar en la unificació quan abans millor».

Amb aquesta unió també s’espera que hi hagi una major repercussió de cara a l’exterior, ja que «s’unificaran quilòmetres i comerços, per tant, podrem dir que Andorra té una llarga zona comercial i els visitants ho podran veure tot com un sol eix».