El servei d’streaming d’HBO dóna problemes

El servei d’streaming de la famosa productora de sèries HBO no permet als usuaris andorrans subscriure’s al seu servei de reproducció per un error de la xarxa. Segons explica la pàgina web web especialitzada en sèries www.seriesand.com, el problema de la pàgina és que, probablement, detecta les direccions IP andorranes com a franceses, pel que no permet entrar al catàleg de sèries espanyol malgrat des de l’empresa afirmen que «sí que es pot». Així doncs, un dels llançaments més esperats dels darrers anys (disponible a Espanya pel competitiu preu de tan sols 7,99 euros al mes) encara no s’ha pogut fer realitat i, pel que sembla, no es podrà utilitzar a curt termini.

Solució temporal / Per solucionar-ho, Seriesand explica en un post com podem arribar a aconseguir els serveis mitjançant una modificació de la nostra xarxa: utilitzant el servei d’una VPN (una tecnologia que s’utilitza per connectar l’ordinador a una xarxa privada) o a través de reiniciar el router moltes vegades fins que acabi detectant una IP espanyola (una solució poc eficaç i que pot posar en perill el servei).



Malgrat tot, des de la pàgina especialitzada en produccions filmogràfiques s’afirma que s’ha entrat en contacte amb la productora i que se’ls ha comunicat que intentaran solucionar el problema «el més aviat possible». Així doncs, tot dependrà de la paciència dels usuaris per utilitzar aquest servei.